Technologieriesen Amazon, Meta, eBay und Alphabet melden starke Quartalszahlen

Die Tech-Giganten Amazon, Meta, eBay und Alphabet verzeichnen im ersten Quartal 2026 deutliches Umsatzwachstum durch KI und Cloud-Investitionen.

Der US-Konzern Amazon steigerte seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 17 Prozent auf 181,5 Milliarden US-Dollar. Laut Unternehmensangaben (PDF) war die Cloud-Sparte AWS der zentrale Wachstumsmotor, während massive Investitionen in KI-Infrastruktur den freien Cashflow beeinflussten.

Auch das Unternehmen Meta meldete laut Geschäftsbericht (PDF) einen Umsatzanstieg von 33 Prozent auf 56,3 Milliarden US-Dollar. Der Konzern profitiert von einem florierenden Werbegeschäft sowie einer wachsenden täglichen Nutzerbasis, investiert jedoch gleichzeitig massiv in die technologische Zukunft.

KI und Cloud-Infrastruktur treiben globales Wachstum

Die technologische Entwicklung steht im Fokus der aktuellen Unternehmensstrategien, wie die Quartalszahlen von eBay und Alphabet verdeutlichen.

Strategische Schwerpunkte der Plattformen

eBay erzielt 19 Prozent Umsatzplus durch Recommerce-Initiativen.

Alphabet steigert Cloud-Umsatz um 63 Prozent auf 20 Milliarden US-Dollar.

Integration generativer KI-Funktionen bei allen Anbietern.

Das Unternehmen eBay erreichte laut eigenen Daten einen Umsatz von 3,1 Milliarden US-Dollar, wobei KI-gestützte Funktionen und Secondhand-Modelle die Nachfrage stützten. Und der Google-Konzern Alphabet steigerte den Nettogewinn durch den Cloud-Boom und stabile Werbeerlöse laut dem Konzern um 81 Prozent, wie man dem Geschäftsbericht (PDF) entnehmen kann.

Wichtige Finanzkennzahlen von Alphabet im ersten Quartal 2026

Umsatz: 109,9 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 22 Prozent im Jahresvergleich entspricht.

109,9 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 22 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Nettoergebnis: 62,6 Milliarden US-Dollar, ein deutliches Plus von 81 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

62,6 Milliarden US-Dollar, ein deutliches Plus von 81 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Gewinn je Aktie: 5,11 US-Dollar, womit die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen wurden.

5,11 US-Dollar, womit die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen wurden. Cloud-Wachstum: Umsatzanstieg der Cloud-Sparte um 63 Prozent auf 20 Milliarden US-Dollar.

Umsatzanstieg der Cloud-Sparte um 63 Prozent auf 20 Milliarden US-Dollar. Operative Marge: Verbesserung auf 36,1 Prozent dank gesteigerter Effizienz.

Verbesserung auf 36,1 Prozent dank gesteigerter Effizienz. Abonnement-Wachstum: Gewinnung von 25 Millionen neuen bezahlten Abonnements im Quartal, insbesondere durch YouTube und Google One.

Die massiven Investitionen dieser Konzerne in künstliche Intelligenz und Cloud-Kapazitäten sind aus meiner Sicht ein notwendiger Schritt, um die Marktführerschaft zu verteidigen. Es wird spannend sein, ob die hohen Ausgaben sich langfristig in der von den Unternehmen erwarteten Profitabilität widerspiegeln oder die Margen durch regulatorische Hürden und Wettbewerbsdruck stärker unter Druck geraten.