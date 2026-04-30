VW ID Polo kann ab sofort konfiguriert werden

Volkswagen kündigte gestern den neuen VW ID Polo an und nannte die Details und auch erste Preise. Und man fackelt auch nicht lange und hält die Wartezeit kurz, das neue Elektroauto kann ab sofort direkt bei Volkswagen konfiguriert werden.

Dort könnt ihr euch also auch die anderen Farben anschauen, auf den Bildern gab es bei Volkswagen ja fast immer nur das Blau, und ihr seht die Versionen und was Extras kosten. Und man sieht, was das Vorzeigemodell für die Medien gekostet hat.

Ich kam am Ende bei 42.670 Euro heraus, was für einen Polo natürlich eine echte Ansage ist. Da bekommt man dann die Vollausstattung mit dem Blau und Felgen, aber da kann man sich dann eben auch ein Tesla Model Y kaufen und 5.000 Euro sparen. Also ja, schönes Auto, aber die Preise bei VW müssen noch etwas runter.