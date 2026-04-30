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Vodafone startet seinen ersten eigenen Glasfaser-Router mit WiFi 7

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Vodafone bringt erstmals einen eigenen Router für Glasfaser-Anschlüsse mit WiFi 7 auf den Markt.

Der neue Ultra Hub 7 Glasfaser ist laut Vodafone speziell für moderne Glasfaser-Netze entwickelt worden. Der Router unterstützt die aktuelle WiFi-7-Technologie und soll hohe Geschwindigkeiten sowie stabile Verbindungen im Heimnetz ermöglichen. Das Gerät ist ab sofort für 4,99 Euro monatlich zur Miete oder für einmalig 129,90 Euro erhältlich.

Vodafone zufolge ist im Router für Anschlüsse im Netz der Deutschen Telekom bereits ein Glasfaser-Modem (s.g. Fiber‑ONT) integriert. Dadurch soll keine zusätzliche Hardware notwendig sein. Der Anbieter nennt als Einsatzbereiche unter anderem Streaming, Online-Gaming sowie paralleles Arbeiten und Lernen im Haushalt.

Ultra Hub 7 Glasfaser setzt auf App-Steuerung und WiFi 7

Die UltraConnect-App ermöglicht die Einrichtung und Verwaltung des Heimnetzes per Smartphone. Nutzer können darüber verschiedene WLAN-Zugänge anlegen, Geräte verwalten und Nutzungszeiten festlegen. Zusätzlich bietet die App Diagnose- und Supportfunktionen bei Verbindungsproblemen.

Eckdaten im Überblick:

  • Modell: Ultra Hub 7 Glasfaser
  • Typ: WLAN-Glasfaser-Router mit Telefonanlage
  • WLAN-Standard: Wi-Fi 7
  • Maximale Geschwindigkeit: bis 5.760 MBit/s (5 GHz) und 1.440 MBit/s (2,4 GHz)
  • Besonderheiten: höhere Datendurchsätze, geringere Latenzen, längere Akkulaufzeiten mobiler Geräte
  • Hinweis: Für alle Wi-Fi-7-Vorteile wird ein kompatibles Endgerät benötigt
  • Geräteerkennung: Identifikation von Geräten über Modell, MAC-Adresse und Betriebssystem in Benutzeroberfläche und UltraConnect-App
  • LAN-Anschlüsse: 1 x 2,5 Gigabit-LAN/WAN, 2 x 1 Gigabit-LAN, 1 x Fibre Optic Port
  • USB: 1 x USB 3.1 Type A
  • DECT: ohne DECT
  • Telefonanschlüsse: 1 x TAE & FXS Combo Port, 1 x FXS Port
  • Anrufbeantworter & Fax: ohne Anrufbeantworter oder Fax
  • NAS & Mediaserver: ohne Netzlaufwerk oder Mediaserver
  • Zertifizierung: TÜV Rheinland Green Product Zeichen
  • Abmessungen: ca. 248 x 70 x 210 mm

Laut Vodafone wurde der Router zudem mit dem Green Product Mark des TÜV Rheinland ausgezeichnet. Dabei wurden unter anderem Energieeffizienz, Materialauswahl und Recyclingfähigkeit bewertet.

Zu den Vodafone Glasfaserroutern →

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