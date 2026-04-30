HIGH Mobile feiert Geburtstag und schenkt euch 20 GB extra

Die Mobilfunkmarke HIGH Mobile feiert ihr achtjähriges Bestehen und erhöht im Tarif M das Datenvolumen ohne Preisänderung.

Zum Jubiläum führt HIGH einen sogenannten Geburtstagstarif ein. So erhält der Tarif HIGH M ein zusätzliches Datenvolumen von 20 GB. Damit steigt das enthaltene Volumen von bisher 60 GB auf 80 GB, während die monatlichen Kosten unverändert bleiben.

HIGH passt Tarifstruktur zum Jubiläum an

Im Mittelpunkt der Aktion steht der Tarif HIGH M mit 80 GB im 5G-Netz zu einem Einstiegspreis von 14,99 Euro bei 24 Monaten Laufzeit und ohne Anschlusspreis. Varianten mit höherer Geschwindigkeit sowie flexible Optionen mit monatlicher Kündbarkeit bleiben ebenfalls Teil des Angebots, verursachen jedoch zusätzliche Gebühren beim Start.

Neben dem Jubiläumstarif führt HIGH seine bestehenden Angebote weiter. Der Tarif HIGH S mit 30 GB startet weiterhin ab 9,99 Euro monatlich. Darüber hinaus bleibt der Tarif HIGH L mit 100 GB in verschiedenen Ausführungen verfügbar, jeweils abhängig von Geschwindigkeit und Vertragslaufzeit.

Ausgewählte Tarifpunkte im Überblick

HIGH S mit 30 GB ab 9,99 Euro monatlich

HIGH M mit 80 GB ab 14,99 Euro monatlich

HIGH L mit 100 GB ab 19,99 Euro monatlich

Flex-Tarife mit monatlicher Laufzeit gegen Aufpreis

Zu HIGH mobile →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

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