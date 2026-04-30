Porsche kündigt große „Neuausrichtung“ für den Herbst an

Porsche ist in der Krise und verkauft immer weniger Autos und macht somit auch immer weniger Umsatz und Gewinn. Wobei der Umsatz mit 5 Prozent gar nicht so stark eingebrochen ist, wie man das bei einem Einbruch von 71.470 auf 60.991 Einheiten im ersten Quartal vermuten könnte. Gut sieht es aber trotzdem nicht aus.

Der Gewinn brach um über 20 Prozent auf 595 Millionen Euro ein und die Rendite lag nur noch bei knapp 7 Prozent. Doch im Hintergrund arbeitet der neue Chef an einer Strategie für die Zukunft, denn diese Zahlen hat Porsche diese Woche als „strategische Neuausrichtung“ verkauft, an der die VW-Marke aktuell arbeitet.

Mit der „Strategie 2035“ soll die Marke fit für die Zukunft gemacht werden und die Vision für Porsche will Michael Leiters im Herbst auf dem Capital Markets Day 2026 präsentieren. Porsche soll als „Sportwagenschmiede“ schlanker werden und das bedeutet: Weniger Mitarbeiter, weniger Einheiten, aber auch wieder mehr Gewinn.