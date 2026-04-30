Steuerfreier Krypto-Gewinn steht offenbar vor dem Aus

Die Bundesregierung plant offenbar strengere Steuerregeln für Gewinne aus Kryptowährungen. Nicht die einzige Baustelle in diesem Bereich.

Kryptoanleger könnten sich in Deutschland auf deutliche Änderungen bei der Besteuerung einstellen. So enthält der Haushaltsentwurf für 2027 Überlegungen, Kryptogewinne künftig stärker zu besteuern. Bislang bleiben Gewinne aus Bitcoin und anderen Kryptowährungen steuerfrei, wenn Anleger ihre Bestände mindestens ein Jahr halten (siehe PDF).

Konkrete Details zu den möglichen Änderungen liegen derzeit noch nicht vor. Diskutiert wird jedoch offenbar, Gewinne aus Kryptowährungen künftig mit der Abgeltungssteuer zu belegen. Anleger müssten dann wie bei Aktien pauschal 25 Prozent zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer zahlen.

Welche Folgen die mögliche Krypto-Steuerreform hätte

Ein Wegfall der bisherigen Haltefrist könnte vor allem frühe Krypto-Investoren treffen. Gleichzeitig könnte die neue Regelung für Gutverdiener Vorteile bringen, da derzeit bei kurzfristigen Verkäufen der persönliche Einkommensteuersatz greift, der deutlich höher ausfallen kann.

Mögliche Folgen für Anleger:

Steuerfreie Gewinne nach einem Jahr könnten entfallen

Kryptogewinne könnten pauschal besteuert werden

Verlustverrechnung könnte teilweise einfacher werden

Bestandsinvestoren könnten Sonderregeln erhalten

Auch auf EU-Ebene gibt es Pläne für eine Krypto-Besteuerung. So heißt es in einer aktuellen Pressemeldung des Europäischen Parlaments zum EU-Haushalt:

Mit dem nächsten Langzeithaushalt sollten neue Einnahmequellen eingeführt werden, die jährlich rund 60 Mrd. EUR brächten, etwa eine Abgabe auf digitale Dienstleistungen, eine Abgabe auf Online-Glücksspiele, die Ausweitung des CO2-Grenzausgleichssystems oder eine Abgabe auf Kapitalgewinne aus Kryptowerten.

Ich halte die Debatte für relevant, weil sie direkte Auswirkungen auf langfristige Kryptoanleger und die Attraktivität von Kryptowährungen in Deutschland und der EU haben könnte. Entscheidend wird aus meiner Sicht sein, wie mögliche Übergangsregeln am Ende konkret ausgestaltet werden.