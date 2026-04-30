Die Apple Vision Pro ist endgültig gescheitert

Apple wird es nicht offiziell zugeben, noch nicht, immerhin gab es letztes Jahr noch ein Upgrade mit dem M5-Chip, aber die Vision Pro ist am Ende. Man wollte die alte Brille nicht zurück haben und die Produktion der Brille wurde ebenfalls beendet.

Wie sieht es mit der Zukunft auf? Schlecht, so MacRumors, die Vision Pro wurde für ein Apple-Produkt zu oft wieder zurückgeschickt und das Team aufgelöst. Viele sind jetzt im Siri-Team, an einer neuen Vision-Brille wird nicht mehr gearbeitet.

Der Fokus von Apple rückt jetzt auf normale Brillen und bald auf AR-Brillen, die VR-Brille selbst war wohl nur ein Experiment, was allerdings gescheitert ist. Passiert nicht oft bei Apple, man bemüht sich ja meist, dass man ein Produkt oder einen Dienst doch noch erfolgreich macht, aber das M5-Upgrade war dafür zu schlecht.

Eine kleine Nische im Nischenmarkt

Der VR-Markt ist aber auch kein leichter Markt und viel zu klein und die Vision Pro war eine extreme Nische in einem Nischenmarkt, da sie zu teuer war bzw. ist. Und es gab keine „Vision“ für die Vision Pro, denn selbst Apple kann bis heute nicht so richtig erklären, wofür die Brille eigentlich da ist und was man damit machen soll.

Sie ist so halb Arbeitsgerät, wo VR unbeliebt ist, sie ist Entertainment, wofür sie zu teuer ist, und es gibt quasi keine Apps und Games. Ich bin jetzt mal gespannt, wie Apple das abwickeln wird, rechne allerdings auch erst 2027 mit dem offiziellen Aus.