Apple plant angeblich doch kein iPad Ultra mehr

Apple hat einen ganzen Schwung an neuen Ultra-Produkten geplant, auch wenn noch nicht final klar ist, ob alle den Zusatz bekommen. Das iPhone Fold, das neue MacBook mit OLED, die AirPods mit Kamera und auch ein iPad Ultra stand im Raum.

Doch das faltbare iPad liegt auf Eis oder wurde komplett eingestellt, so „Instant Digital“, eine bekannte Quelle aus China. Apple habe „keine Pläne“ für ein iPad Ultra mehr. Jedenfalls nicht in dieser Form, man könnte den Namen auch anders nutzen.

Allerdings tut sich schon das iPad Pro schwer und ein iPad darüber wäre vermutlich zu sehr Nische. Und wie sinnvoll wäre überhaupt ein faltbares Tablet? Ein Tablet muss man sowieso in einer Tasche transportieren, da ist es egal, ob man es faltet oder nicht. Wozu also die Nachteile eine faltbaren Displays dafür in Kauf nehmen?