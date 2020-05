Ferrari: Technik noch nicht ausgereift für Elektro-Sportwagen

Ferrari präsentierte letztes Jahr einen Hybrid-Sportwagen und laut Enrico Galliera ist dieses Modell beliebt bei den Kunden. Sie mögen es, wenn man das Haus am Morgen leise verlassen und dann auf der Straße den Sound hören kann.

Doch wie sieht es mit einem richtigen Elektroauto aus? Das wird noch eine Weile dauern und wir werden es wohl nicht vor 2025 sehen. Es gibt einige Konkurrenten, die den Schritt nun gegangen sind, doch für Ferrari sei das kein Problem.

-->

Enrico Galliera ist überzeugt, dass die eigene Zielgruppe so klein ist, dass dieses Thema dort keine Rolle spielt. Außerdem will man nicht einfach nur ein Elektroauto bauen, damit man auch eins hat. Für Ferrari ist die aktuelle Technologie noch nicht ausgereift genug, daher baut man noch keinen Elektro-Sportwagen.

Für Ferrari ist vor allem die Akkutechnologie noch nicht so weit, um sie in einem Elektro-Sportwagen nutzen zu können. Enrico Galliera gab gegenüber Autocar an, dass man etwas Neues entwickeln möchte, das sei die DNA von Ferrari.

If we bring in new technology, then we need to bring something new to the market. That’s how Ferrari has always worked with new technology. The evolution of new technology is 100% in the DNA of Ferrari.