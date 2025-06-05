Final Fantasy Tactics: Neuauflage als Remake offiziell angekündigt

Final Fantasy Tactics ist ein 1997 von Square für die PlayStation entwickeltes und veröffentlichtes Rollenspiel mit großem Fokus auf einem rundenbasierten Kampfsystem. Das Spiel hat noch heute eine große Fangemeinde, da es als ein Spiel gilt, das ein Genre definierte. Nun hat Square Enix die Fans mit der Ankündigung einer Remaster-Version des Spiels erfreut.

Taktik-Freunde können sich freuen

Die überarbeitete Version bietet Qualitätsverbesserungen, sogenannte Quality of Life-Verbesserungen, wie neue Schwierigkeitsgrade, eine überarbeitete Benutzeroberfläche, automatisches Speichern und vieles mehr. Dadurch wird das Spiel auch für Neueinsteiger zugänglicher. Fans können hierbei auf zwei Versionen des Spiels zurückgreifen: Entweder sie spielen die neue, verbesserte und zugleich aufgehübschte Version oder die Originalversion; beide Versionen werden mitgeliefert.

Das Spiel wird am 30. September 2025 unter der Bezeichnung Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und PC-Steam erscheinen.