Final Fantasy XVI: Die zweite Erweiterung des Spiels ist offiziell

Seit Mitte Juni letzten Jahres ist der sechzehnte Teil der Final-Fantasy-Reihe auf dem Markt und feierte kurz nach Erscheinen erste Verkaufserfolge. Final Fantasy XVI, das im Rahmen des Osterangebots von Amazon für knapp 34 Euro angeboten wird, wurde in den Medien recht gut aufgenommen, auch mein Redaktionskollege Oliver spricht von einem epischen Blockbuster für die PlayStation 5.

Final Fantasy trifft auf Mittelalter-Setting

So verwundert es nicht, dass die japanischen Entwicklerstudios Square Enix und Creative Business Unit III (ein internes Studio von Square Enix) einige Monate später auf die Zukunft des Spiels zu sprechen kamen und zwei neue kostenpflichtige Erweiterungen für das Spiel ankündigten.

Nachdem Mitte Dezember letzten Jahres die erste Erweiterung „Echoes of the Fallen“ veröffentlicht wurde, gibt es nun neue Details zur zweiten Erweiterung „The Rising Tide“. In „The Rising Tide“ reisen die Spielfigur Clive und seine Gefährten nach Mysidia, einer „versteckten Idylle unter klarem, blauem Himmel“.

Dort offenbart sich die traurige Geschichte eines vergessenen Volkes, das mit dem Kairos-Tor und dem Hort der Ewigkeit zwei neue Spielabschnitte bietet.

Darüber hinaus soll das Erweiterungspaket ein höheres Levellimit für Clive sowie weitere Anpassungen und Verbesserungen bringen, die zeitgleich mit der Veröffentlichung mit einem Spielupdate umgesetzt werden sollen.

Das Erweiterungspaket und das Update mit der Versionsnummer 1.3.0 werden am 18. April im PlayStation Store in digitaler Form veröffentlicht. Ein Expansion Pass, der beide Erweiterungspakete enthält, wird ebenfalls im PlayStation Store angeboten.

