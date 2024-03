Fitbit Walkmate: Google möchte Laufgewohnheiten analysieren

Google hat eine neue Studie über die Fitbit-App ins Leben gerufen, welche sich „Walkmate“ nennt und bei der man über zwei Monate das Laufverhalten analysieren möchte. Die Untersuchung richtet sich an alle, die 8.000 Schritt oder weniger laufen.

Man sucht hier also keine Probanden, die bereits 10.000 Schritte oder mehr am Tag laufen, hier geht es um die Auswirkungen der täglichen Bewegung, wenn man im Schnitt weniger läuft. Der „Walkmate“ erinnert einen täglich an eine kleine Laufrunde.

Es ist unklar, ob Google eine neue Fitbit-Funktion rund um die täglichen Schritte plant, aber man wird diese Daten nicht aus Spaß analysieren. Fitbit Premium ist ein wichtiges Abo für Google geworden, da arbeitet man ständig an neuen Erweiterungen.

