FlixBus und FlixTrain: Reiseunternehmen mit Rekordumsatz

Flix, ein Anbieter von Fernbus- und Bahnreisen, hat seine Zahlen für das erste Halbjahr 2023 veröffentlicht. Mit starkem Wachstum in mehreren Regionen und einem Rekordumsatz blickt das Unternehmen auf ein außergewöhnliches erstes Halbjahr zurück.

Weltweites Wachstum und Umsatzsteigerung

Von Januar bis Ende Juni 2023 nutzten demnach mehr als 36 Millionen Menschen die Dienste von Flix, darunter FlixBus, FlixTrain, Greyhound und Kamil Koc. Dies entspricht einem Wachstum von 53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Der Gesamtumsatz der Flix-Gruppe stieg um 54 % auf 860 Millionen Euro gegenüber 557 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum und markiert damit das erfolgreichste erste Halbjahr in der Unternehmensgeschichte.

Regionales Wachstum im Detail

In Europa verzeichnete Flix über 24 Millionen Fahrgäste und ein Passagierwachstum von 75 % gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz lag bei 477 Millionen EUR, was einem Wachstum von 91 % entspricht. Das Flix-Netzwerk erstreckt sich mittlerweile über das gesamte Festland der Europäischen Union, einschließlich neuer Linien nach Finnland und Griechenland.

In Nordamerika reisten über 5 Millionen Menschen mit FlixBus und Greyhound, was einem Anstieg von 33 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Umsatz in Nordamerika stieg um 19 % auf insgesamt 279 Millionen EUR.

Auch in der Türkei verzeichnete Flix ein Wachstum. Über 6,8 Millionen Menschen reisten mit der Flix-Tochter Kamil Koc, was einem Anstieg von 14 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Umsatz in der Türkei stieg um 34 % auf 88 Millionen EUR. Darüber hinaus hat Flix sein Angebot in Brasilien erweitert und plant, noch 2023 in Chile und im nächsten Jahr in Indien zu starten.

Nachhaltigkeit und Technologie

Flix setzt auf Nachhaltigkeit und „Travel Tech“. Das Unternehmen plant, bis 2040 CO₂-neutral in Europa zu sein. In diesem Zusammenhang beginnt die Flottentransformation mit dem Einsatz von LNG-betriebenen Bussen in Deutschland, die die CO₂-Emissionen reduzieren sollen. Außerdem will man das Angebot bei Flixtrain weiter ausbauen.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->