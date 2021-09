Ford schnappt sich Apple-Mitarbeiter für besser vernetzte Autos

Ford hat bekannt gegeben, dass man sich Doug Field von Apple geschnappt hat. Er wird nun „chief advanced technology and embedded systems officer“ und soll nun sogar direkt an den CEO Jim Farley berichten. Was bedeutet das nun genau?

Field hat das „Special Products“-Team bei Apple geleitet, welches – das ist nicht offiziell – unter anderem auch für das mögliche Auto von Apple zuständig ist. Man könnte nun also annehmen, dass das ein kleiner Rückschritt für Apple ist.

Bisher ist aber weiterhin nicht so ganz klar, was Apple da nun genau plant und wie der Stand ist. Wir wissen nur, dass es Pläne gibt. Vielleicht haben sich diese aber auch geändert und daher hat sich Doug Field nun lieber für Ford entschieden.

Hier soll er übrigens an der nächsten Generation an vernetzten Autos arbeiten. Vor Apple konnte er Erfahrungen bei Tesla und Segway sammeln und Ford ist auf diesen Fang so stolz, dass man ihm eine eigene Pressemitteilung spendiert hat.

Video: Porsche Taycan Cross Turismo im Test

