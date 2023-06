Forza Motorsport: Ab Oktober kann die virtuelle Rennstrecke erobert werden

Die Forza-Franchise ist seit der Veröffentlichung des ersten Teils im Jahr 2005 fest mit der Xbox-Plattform verbunden. Seitdem hat die Serie zahlreiche Ableger erhalten – mit Forza Horizon ist sogar eine eigenständige Spielreihe entstanden.

Anlässlich der Xbox Games Showcase gibt es nach langer Zeit wieder neue Infos wie einen neuen Trailer und den offiziellen Releasetermin zu Forza Motorsport (oder auch Forza 8).

So soll der neueste Teil am 10. Oktober für PC Steam und Xbox Serie X|S erscheinen. Das Entwicklerstudio Turn 10 will in den nächsten Tagen weitere Informationen bekannt geben – unter anderem Details zum Karriere- und Multiplayermodus.

Auch wenn mein letztes Forza-Spiel schon ewig her ist, bin ich immer für ein gutes, umfangreiches Rennspiel zu haben. Tatsächlich bin ich nämlich vor langer Zeit zum PlayStation-exklusiven Franchise Gran Turismo gewechselt.

