„Wir sind Xbox“: Microsoft denkt über Exklusivspiele nach

Die neue Xbox-Chefin zeigt in den letzten Wochen, dass sie nicht einfach nur so gekommen ist, um Gaming bei Microsoft wie bisher laufen zu lassen, sie will alles ändern. Aus Microsoft Gaming wird in Zukunft wieder Xbox, man sei zurück.

Exklusivspiele sind zurück auf dem Tisch

Mit dem Slogan „Wir sind Xbox“ veröffentlichte man diese Woche einen langen Brief an die Fans und gab an, dass „viel Arbeit“ vor ihr und dem Team liegt und man alle Dinge neu überdenkt – darunter auch offiziell Exklusivspiele für die Xbox.

Doch das ist nicht so leicht, wie man es sich vorstellen mag. Der Schritt zurück zu Exklusivspielen würde bedeuten, dass die Sparte eine Weile mit einem deutlichen Rückgang beim Umsatz und Gewinn leben müsste, den man mittlerweile auf den anderen Konsolen macht. Vor allem die PlayStation ist sehr lukrativ für Microsoft.

Ich bin skeptisch, man „reevaluiert“ diesen Ansatz immerhin nur, das ist noch kein Comeback von Exklusivspielen für die Xbox. Aber man sieht, dass das intern doch als Fehler eingesehen wird und man überlegt, wie man es jetzt optimieren kann.

Meine Vermutung wäre eine Mischung, bei der man die Spiele der Xbox Studios einfach erst später auf andere Plattformen bringt. So eine halbherzige Strategie ist aber auch schwierig, wie man bei Sony und dem PC gesehen hat. Es ist und bleibt ein sehr spannendes Jahr für die Xbox und die kommende Konsolengeneration.