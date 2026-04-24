So sieht der normale Hyundai Ioniq 3 aus

Bei der Vorstellung eines neuen Autos zeigen die Hersteller natürlich immer die beste Version mit der maximalen Ausstattung, aber sie zeigen meistens auch die normale Version ohne die oft sportliche Ausstattungsvariante. Hyundai nicht.

Als der Hyundai Ioniq 3 vor ein paar Tagen gezeigt wurde, da hat man nur Bilder der N Line veröffentlicht und nur in Rot. Eine Version, die sehr teuer werden dürfte und die sich nicht viele kaufen, die Standardversion war bisher aber nicht zu sehen.

In Südkorea gibt es jetzt erste Bilder, die den Hyundai Ioniq 3 in Weiß und ohne die sportliche N Line zeigen. Er ist auch noch ein bisschen dreckig, so wie man das Auto am Ende eben im Alltag sieht. Einige haben ja sogar die N Line des Hyundai Ioniq 3 kritisch gesehen, mal schauen, wie das Auto ohne die Extras auf euch wirkt.