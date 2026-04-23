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Intergalactic: Das nächste Spiel von Naughty Dog scheint fast fertig

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Intergalactic The Heretic Prophet

Der größte Teil der Entwicklung scheint bei Intergalactic: The Heretic Prophet abgeschlossen zu sein und das Gerücht, dass das Spiel für Mitte 2027 geplant ist, könnte stimmen. Naughty Dog sucht nämlich schon fleißig neue Tester dafür.

Von offizieller Seite nannte man nie ein Jahr für das Spiel, als es 2024 erstmals gezeigt wurde, haben aber viele mit 2025, spätestens aber 2026 gerechnet. Das wurde schon sehr früh angekündigt, für meinen Geschmack sogar viel zu früh.

Ich vermute aber auch, dass. es einst für Ende 2026 als Blockbuster vorgesehen war, bis GTA 6 verschoben wurde, denn der Zeitraum bis zum nächsten Spiel des PlayStation Studios dürfte wieder kürzer sein, Uncharted 5 könnte 2029 kommen.

Intergalactic nächstes Jahr, ein neues Uncharted etwa zwei Jahre später und dann ein mögliches The Last of Us Part 3 Anfang der 2030er. Sollte das alles so kommen und Naughty Dog seine gewohnt hohe Qualität halten, freue ich mich sehr darauf.

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