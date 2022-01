Fossil zeigt neue Wear OS-Smartwatches von anderen Marken

Fossil selbst hat sehr viele Marken im Portfolio und hat die CES 2022 genutzt, um eine neue Skagen Falster zu präsentieren. Diese nutzt die Hardware der „Gen 6“, also Snapdragon Wear 4100+ und mehr. Allerdings gibt es noch kein Wear OS 3.0.

Es gibt 1 GB RAM, 8 GB Speicher und man kann den Akku jetzt deutlich schneller, als bei den alten Modellen aufladen. Basis ist ein 1,28 Zoll großes OLED-Display und die neue Skagen Falster ist ab sofort für 299 Euro bei Skagen erhältlich.

Gefällt mir, ich mag den Stil von Skagen und finde, das sind seit einigen Jahren die schöneren Smartwatch-Versionen von Fossil, da sie minimalistisch aussehen. Und sie verkaufen sich wohl gut, denn das Pendant von Diesel wurde ja eingestellt.

Fossil baut Razer-Smartwatch

Ebenfalls neu ist eine Smartwatch für Razer, die sich schon im Vorfeld angedeutet hat. Diese besitzt ebenfalls die Hardware der Gen 6, kostet aber 339 Euro und wird nur in limitierter Auflage (1337 Einheiten) über Fossil und Razer erhältlich sein.

Neben einer etwas anderen Optik gibt es drei exklusive Razer-Zifferblätter und zwei austauschbare Armbänder. Finde ich optisch auch nicht schlecht und ich hätte bei einer Gaming-Smartwatch durchaus mit einer sehr auffälligen Optik gerechnet.

Der Wermutstropfen mit Wear OS 2.0 bleibt und Samsung hat auch etwas bessere Hardware (Chip) in der Galaxy Watch 4 verbaut. Außerdem steht noch die Google Pixel Watch an, bei Wear OS würde ich also tatsächlich noch etwas warten.

