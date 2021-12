Wear OS: Fossil stellt neue Diesel-Smartwatch vor Marktstart ein

Fossil hat im Sommer eine neue Smartwatch-Generation mit Wear OS vorgestellt und wenige Tage später bekamen auch die Modelle von Michael Kors ein Update auf „Gen 6“ spendiert. Doch Fossil besitzt bekanntlich noch viel mehr Marken.

Dazu gehören Skagen, Misfit, Diesel und noch deutlich mehr Marken, bei denen man die Planung einer Uhr oder Smartwatch übernimmt. Allerdings hat man bisher nur das eigene Lineup und das von Michael Kors aktualisiert – bleibt es dabei?

Ein Fossil-Eintrag bei der FCC (FCC ID UK7-DW13) hat darauf hingedeutet, dass eine neue Smartwatch von Diesel (DW13D1) geplant ist. Das Bluetooth Launch Studio hat diese Bezeichnung jedenfalls als neue Diesel-Smartwatch bezeichnet.

Doch Fossil hat das Modell nun eingestellt und der FCC mitgeteilt, dass es nicht auf den Markt kommen wird. Weder in den USA, noch global. Wer also aktuelle Fossil-Hardware möchte, dem bleibt nur Fossil (oder das sehr auffällige Michael Kors).

This permissive change was to add a new model (DW13D1), but production plans for this has been permanently cancelled. We hereby declare that the model DW13D1 (bearing FCC ID: UK7-DW13) has not been marketed or sold neither in the United States nor anywhere in the world.