fraenk Mobilfunk: 5G-Zugang gestartet

Fraenk ermöglicht ab heute allen Kunden den Zugang zum 5G-Netz. Der Mobilfunkanbieter gehört zur Telekom und wird technisch von Congstar umgesetzt.

5G startet bei fraenk ohne Aufpreis am heutigen 13. Februar 2024 und mit unveränderten max. 25 Mbit/s im Downstream. Es wird für Bestandskunden sukzessive vom 13. bis zum 16. Februar zur Verfügung gestellt. Neukunden können sofort ins 5G-Netz (klappt bereits seit gestern). Ich nutze seit Jahren fraenk und habe den 5G-Zugang bereits erhalten.

Für die Nutzung von fraenk mit 5G ist logischerweise ein Endgerät erforderlich, das diesen Mobilfunkstandard unterstützt. Die meisten aktuellen Smartphones erfüllen diesen Standard bereits. Ältere Modelle hingegen können bei fraenk weiterhin das LTE-Netz mit 25 Mbit/s nutzen.

Nochmal klar gesagt: Im Rahmen der technischen Umsetzung kann es bis zum 16. Februar dauern, bis alle fraenk Kunden Zugriff auf das 5G-Netz haben. Das fraenk-Team empfiehlt, das Endgerät einmal komplett neu zu starten, sollte sich das Endgerät länger nicht in das Mobilfunknetz einwählen.

Welchen Vorteil haben Kunden aktuell überhaupt von 5G, wenn doch der Downstream weiterhin auf 25 Mbit/s begrenzt ist? Die Telekom verweist auf einen wichtigen Punkt:

Insbesondere an Orten mit hoher Nutzerdichte des 5G-Netzes ist diese Technik von Vorteil: Kleinzellen (Small Cells). In Fußgängerzonen, auf stark frequentierten Plätzen und an anderen viel besuchten öffentlichen Orten verhindert diese Technologie Engpässe im bestehenden Netz. Denn die Kleinzellen ergänzen die Mobilfunk-Dachstandorte und verdichten somit das Netz in Bereichen mit besonders hoher 5G-Nachfrage.