fraenk erhöht Datenvolumen für Datenoption auf 40 GB

Die Mobilfunkmarke fraenk erhöht zum 1. Mai das Datenvolumen seiner monatlichen Datenoption von bisher 25 GB auf 40 GB.

Die Preisstruktur bleibt unverändert: Die Option kostet weiterhin 15 Euro im Monat. Bestandskunden werden automatisch auf das neue Volumen umgestellt, Neukunden erhalten es direkt bei Abschluss des Tarifs. Weitere Vertragsbestandteile wie die monatliche Kündbarkeit und die schnelle Freischaltung der Option bleiben erhalten.

Auf den Punkt: Bei fraenk gibt es zukünftig für 15 Euro pro Monat 40 GB Datenvolumen und (wie bisher) für 10 Euro 15 GB Datenvolumen – plus Extra-GB durch Freunde-Code (z. B. RENH8).

fraenk Datenoption: Technische Details und Verfügbarkeit

Die Datenoption kann wie gewohnt flexibel gewählt, innerhalb von 30 Minuten aktiviert und bis 24 Stunden vor Monatsende gekündigt werden. Eine einmalige Bereitstellungsgebühr fällt weiterhin nicht an. Die Volumenerhöhung erfolgt ohne Zusatzleistungen oder versteckte Zusatzkosten.

Die Änderung tritt offiziell am 1. Mai in Kraft, aufgrund des Feiertags wird die Anpassung in der App und anderen Informationskanälen jedoch erst ab dem 2. Mai sichtbar sein.

Meiner Meinung nach entsteht durch diese Anpassung eine etwas zu große Lücke zwischen dem fraenk-Basistarif und dem Tarif mit zusätzlicher Option. Für nur fünf Euro mehr pro Monat gibt es zukünftig immerhin 25 GB mehr Datenvolumen.

Zur fraenk Mobilfunk-App →

fraenk Mobilfunk im Telekom-Netz – die Details

15 GB Daten + 3 Extra-GB dauerhaft mit Freunde-Code (z. B. RENH8 )

Daten + dauerhaft mit Freunde-Code (z. B. ) max. 50 Mbit/s im Download ( 5G und LTE) + 25 Mbit/s im Upload

und LTE) + 25 Mbit/s im Upload Telefonie- und SMS-Flat

Telekom-Netz

10 Euro monatlich , Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift)

, Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift) Keine Mindestvertragslaufzeit, monatlich kündba r, kein Bereitstellungspreis

r, kein Bereitstellungspreis Auch mit der fraenk eSIM bestellbar + eSIM für Bestandskunden möglich

Nur online buchbar über die fraenk-App

online buchbar über die fraenk-App Rufnummernmitnahme vom vorherigen Mobilfunkanbieter möglich

VoLTE und WiFi Calling inklusive (abhängig vom Smartphone)

(abhängig vom Smartphone) Optionen für mehr Datenvolumen + 25 GB Datenvolumen zusätzlich für 5 Euro pro Monat + 5 GB Datenvolumen für 5 Euro bis zu zehnmal im Monat + Unlimited Datenvolumen für 7 Euro pro Tag (max. 10-mal pro Monat)

EU-Roaming inkl. Schweiz ohne Aufpreis inklusive

Service via Chat in der fraenk App (Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr und Sonntag von 9 bis 18 Uhr)

Kostenkontrolle: keine Sonderrufnummern, Premium-SMS und MMS nutzbar; Anrufe und SMS zu ausländischen Rufnummern (aus Deutschland heraus) sind erst nach Aktivierung (bzw. über WLAN Call) möglich; keine Nutzung außerhalb des EU-Auslands

