fraenk Mobilfunk: Noch 4 Wochen gibt es 4 GB Bonus

Seit dem Frühjahr gibt es bei fraenk Mobilfunk einen höheren Freunde-Bonus. Die Aktion wurde zwischenzeitlich bis Mitte September verlängert. In vier Wochen soll sie planmäßig enden.

Mit dem Programm „fraenk for friends“ kann man als Kunde von fraenk neue Kunden werben, und zwar mit einem persönlichen Code. Für jeden „Freund“ bekommt der Werber und auch der Geworbene nach aktuellem Stand nur noch bis 12. September 2024 den doppelten Datenbonus, also + 4 GB Datenvolumen dauerhaft und kostenfrei on top.

Dadurch können neue Kunden direkt mit 16 GB Datenvolumen für 10 Euro pro Monat im Basistarif starten.

Um die zusätzlichen 4 GB Datenvolumen freizuschalten, können Neukunden bei der Aktivierung des Tarifs beispielsweise den Code „Tariffuxx4“ aus unserem Tarifvergleich eingeben.

Zur fraenk Mobilfunk-App →

fraenk Mobilfunk im Telekom-Netz – alle Details

12 GB Daten + 4 GB dauerhaft mit Code „ Tariffuxx4 “ bzw. Freunde-Code

Daten + mit Code „ “ bzw. Freunde-Code max. 25 Mbit/s im Download ( 5G und LTE) + 10 Mbit/s im Upload

und LTE) + 10 Mbit/s im Upload Telefonie- und SMS-Flat

Telekom-Netz

10 Euro monatlich , Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift)

, Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift) Keine Mindestvertragslaufzeit, monatlich kündba r, kein Bereitstellungspreis

r, kein Bereitstellungspreis Auch mit der fraenk eSIM bestellbar + eSIM für Bestandskunden möglich

Nur online buchbar über die fraenk-App

online buchbar über die fraenk-App Rufnummernmitnahme vom vorherigen Mobilfunkanbieter möglich

VoLTE und WiFi Calling inklusive (abhängig vom Smartphone)

(abhängig vom Smartphone) Optionen für mehr Datenvolumen + 10 GB Datenvolumen zusätzlich für 5 Euro pro Monat + 2 GB Datenvolumen für 5 Euro bis zu zehnmal im Monat + Unlimited Datenvolumen für 7 Euro buchbar (max. 10-mal pro Monat)

EU-Roaming inkl. Schweiz ohne Aufpreis inklusive

Service via Chat in der fraenk App (Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr und Sonntag von 9 bis 18 Uhr)

Kostenkontrolle: keine Sonderrufnummern, Premium-SMS und MMS nutzbar; Anrufe und SMS zu ausländischen Rufnummern (aus Deutschland heraus) sind erst nach Aktivierung (bzw. über WLAN Call) möglich; keine Nutzung außerhalb des EU-Auslands

Zur fraenk Mobilfunk-App →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.