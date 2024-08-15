fraenk Mobilfunk: Noch 4 Wochen gibt es 4 GB Bonus

Tarife

Seit dem Frühjahr gibt es bei fraenk Mobilfunk einen höheren Freunde-Bonus. Die Aktion wurde zwischenzeitlich bis Mitte September verlängert. In vier Wochen soll sie planmäßig enden.

Mit dem Programm „fraenk for friends“ kann man als Kunde von fraenk neue Kunden werben, und zwar mit einem persönlichen Code. Für jeden „Freund“ bekommt der Werber und auch der Geworbene nach aktuellem Stand nur noch bis 12. September 2024 den doppelten Datenbonus, also + 4 GB Datenvolumen dauerhaft und kostenfrei on top.

Dadurch können neue Kunden direkt mit 16 GB Datenvolumen für 10 Euro pro Monat im Basistarif starten.

Fraenk 4g Bonus Neu 2024

Um die zusätzlichen 4 GB Datenvolumen freizuschalten, können Neukunden bei der Aktivierung des Tarifs beispielsweise den Code „Tariffuxx4 aus unserem Tarifvergleich eingeben.

Zur fraenk Mobilfunk-App →

fraenk Mobilfunk im Telekom-Netz – alle Details

  • 12 GB Daten + 4 GB dauerhaft mit Code „Tariffuxx4“ bzw. Freunde-Code
  • max. 25 Mbit/s im Download (5G und LTE) + 10 Mbit/s im Upload
  • Telefonie- und SMS-Flat
  • Telekom-Netz
  • 10 Euro monatlich, Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift)
  • Keine Mindestvertragslaufzeit, monatlich kündbar, kein Bereitstellungspreis
  • Auch mit der fraenk eSIM bestellbar + eSIM für Bestandskunden möglich
  • Nur online buchbar über die fraenk-App
  • Rufnummernmitnahme vom vorherigen Mobilfunkanbieter möglich
  • VoLTE und WiFi Calling inklusive (abhängig vom Smartphone)
  • Optionen für mehr Datenvolumen
    • + 10 GB Datenvolumen zusätzlich für 5 Euro pro Monat
    • + 2 GB Datenvolumen für 5 Euro bis zu zehnmal im Monat
    • + Unlimited Datenvolumen für 7 Euro buchbar (max. 10-mal pro Monat)
  • EU-Roaming inkl. Schweiz ohne Aufpreis inklusive
  • Service via Chat in der fraenk App (Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr und Sonntag von 9 bis 18 Uhr)
  • Kostenkontrolle: keine Sonderrufnummern, Premium-SMS und MMS nutzbar; Anrufe und SMS zu ausländischen Rufnummern (aus Deutschland heraus) sind erst nach Aktivierung (bzw. über WLAN Call) möglich; keine Nutzung außerhalb des EU-Auslands

Zur fraenk Mobilfunk-App →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

  1. superpit 🪴
    sagt am

    das ist nicht mehr ganz aktuell, die 24h Extra-Buchung. Kostet inzwischen 7 Euro und ist dann Flat und nicht auf 24 GByte reduziert. Evlt. passt du das mal an? Die 2 GByte extra fuer 5 Euro gibt es aber noch. Aber dann nimmt wohl besser die 10 Gbyte fuer 5 Euro in der Fraenk-App

    Antworten
    1. superpit 🪴
      sagt am zu superpit ⇡

      ok, muss mich revidiren. Hatte das so oben nicht richtig gelesen. Den Tagespass fuer 24h und 5 Euro gibt es so bei mir nicht. Die Flatrate fuer 7 Euro, die du ja auch oben am Ende beschrieben hast ist aber fuer 24h gueltig. Die Info solltest du noch nachtragen.

      Antworten

