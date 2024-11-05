fraenk bekommt mehr Downloadspeed

Nachdem wir euch dieser Tage bereits auf Neuerungen für Bestandskunden von fraenk Mobilfunk hingewiesen haben, gibt es einen weiteren interessanten Punkt, der ersten fraenk-Usern aufgefallen ist.

Bei fraenk bekommt man einen zeitgemäßen Mobilfunktarif im Netz der Telekom zu gutem Kurs. Zumindest fast, denn in einem Punkt unterscheidet sich der Tarif negativ von der Konkurrenz, der maximal verfügbaren Downloadgeschwindigkeit. Bisher gibt es offiziell „nur“ maximal 25 Mbit/s im Download (inkl. 5G) sowie 10 Mbit/s im Upload.

fraenk verdoppelt Downloadspeed offiziell

Für fast alle alltäglichen Aufgaben ist das meines Erachtens ausreichend. Doch man liest hier rund da, dass sich manche Nutzer mehr Speed wünschen.

Nachdem nun congstar seine 5G-Option doppelt so schnell gemacht hat, ist ersten Usern von fraenk (so auch mir) aufgefallen, dass solch eine Verdopplung anscheinend ebenfalls hier erfolgt ist. Gängige Speedtests weisen zumindest einen Downloadspeed von 50 Mbit/s (und teilweise mehr) aus.

Das würde etwa der Geschwindigkeit von SIMon Mobile entsprechen, dem aktuell wohl schärfsten Konkurrenten von fraenk. Dort bekommen Kunden von Haus aus 5G-Zugang im Netz von Vodafone mit bis zu 50 Mbit/s im Download und 25 Mbit/s im Upload.

Vorerst gilt jedoch: Eine Anpassung der maximalen Downloadgeschwindigkeit ist noch nicht offiziell bestätigt. Es könnte sich um einen technischen Fehler handeln, was ich allerdings für unwahrscheinlich halte.

fraenk Mobilfunk im Telekom-Netz – alle Details

12 GB Daten + 3 GB dauerhaft mit Freunde-Code (z. B. GIOS9 )

Daten + mit Freunde-Code (z. B. ) (ab 15.11.24) max. 50 Mbit/s im Download ( 5G und LTE) + 25 Mbit/s im Upload

und LTE) + 25 Mbit/s im Upload Telefonie- und SMS-Flat

Telekom-Netz

10 Euro monatlich , Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift)

, Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift) Keine Mindestvertragslaufzeit, monatlich kündba r, kein Bereitstellungspreis

r, kein Bereitstellungspreis Auch mit der fraenk eSIM bestellbar + eSIM für Bestandskunden möglich

Nur online buchbar über die fraenk-App

online buchbar über die fraenk-App Rufnummernmitnahme vom vorherigen Mobilfunkanbieter möglich

VoLTE und WiFi Calling inklusive (abhängig vom Smartphone)

(abhängig vom Smartphone) Optionen für mehr Datenvolumen + 10 GB Datenvolumen zusätzlich für 5 Euro pro Monat + 2 GB Datenvolumen für 5 Euro bis zu zehnmal im Monat + Unlimited Datenvolumen für 7 Euro buchbar (max. 10-mal pro Monat)

EU-Roaming inkl. Schweiz ohne Aufpreis inklusive

Service via Chat in der fraenk App (Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr und Sonntag von 9 bis 18 Uhr)

Kostenkontrolle: keine Sonderrufnummern, Premium-SMS und MMS nutzbar; Anrufe und SMS zu ausländischen Rufnummern (aus Deutschland heraus) sind erst nach Aktivierung (bzw. über WLAN Call) möglich; keine Nutzung außerhalb des EU-Auslands

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

