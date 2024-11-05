fraenk bekommt mehr Downloadspeed
Nachdem wir euch dieser Tage bereits auf Neuerungen für Bestandskunden von fraenk Mobilfunk hingewiesen haben, gibt es einen weiteren interessanten Punkt, der ersten fraenk-Usern aufgefallen ist.
Bei fraenk bekommt man einen zeitgemäßen Mobilfunktarif im Netz der Telekom zu gutem Kurs. Zumindest fast, denn in einem Punkt unterscheidet sich der Tarif negativ von der Konkurrenz, der maximal verfügbaren Downloadgeschwindigkeit. Bisher gibt es offiziell „nur“ maximal 25 Mbit/s im Download (inkl. 5G) sowie 10 Mbit/s im Upload.
fraenk verdoppelt Downloadspeed offiziell
Für fast alle alltäglichen Aufgaben ist das meines Erachtens ausreichend. Doch man liest hier rund da, dass sich manche Nutzer mehr Speed wünschen.
Nachdem nun congstar seine 5G-Option doppelt so schnell gemacht hat, ist ersten Usern von fraenk (so auch mir) aufgefallen, dass solch eine Verdopplung anscheinend ebenfalls hier erfolgt ist. Gängige Speedtests weisen zumindest einen Downloadspeed von 50 Mbit/s (und teilweise mehr) aus.
fraenk hat die Anpassung offiziell gemacht. Noch im November greift die Erhöhung des Downloadspeeds für alle Kunden. So heißt es:
Du surfst und telefonierst im besten Telekom Netz ab dem 07.11.24. mit 5G 50. Das bedeutet du kannst eine Downloadgeschwindigkeit von 50 Mbit/s und eine Geschwindigkeit von 25 Mbit/s im Upload nutzen.
Das würde etwa der Geschwindigkeit von SIMon Mobile entsprechen, dem aktuell wohl schärfsten Konkurrenten von fraenk. Dort bekommen Kunden von Haus aus 5G-Zugang im Netz von Vodafone mit bis zu 50 Mbit/s im Download und 25 Mbit/s im Upload.
Vorerst gilt jedoch: Eine Anpassung der maximalen Downloadgeschwindigkeit ist noch nicht offiziell bestätigt. Es könnte sich um einen technischen Fehler handeln, was ich allerdings für unwahrscheinlich halte.
fraenk Mobilfunk im Telekom-Netz – alle Details
- 12 GB Daten + 3 GB dauerhaft mit Freunde-Code (z. B. GIOS9)
- (ab 15.11.24) max. 50 Mbit/s im Download (5G und LTE) + 25 Mbit/s im Upload
- Telefonie- und SMS-Flat
- Telekom-Netz
- 10 Euro monatlich, Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift)
- Keine Mindestvertragslaufzeit, monatlich kündbar, kein Bereitstellungspreis
- Auch mit der fraenk eSIM bestellbar + eSIM für Bestandskunden möglich
- Nur online buchbar über die fraenk-App
- Rufnummernmitnahme vom vorherigen Mobilfunkanbieter möglich
- VoLTE und WiFi Calling inklusive (abhängig vom Smartphone)
- Optionen für mehr Datenvolumen
- + 10 GB Datenvolumen zusätzlich für 5 Euro pro Monat
- + 2 GB Datenvolumen für 5 Euro bis zu zehnmal im Monat
- + Unlimited Datenvolumen für 7 Euro buchbar (max. 10-mal pro Monat)
- EU-Roaming inkl. Schweiz ohne Aufpreis inklusive
- Service via Chat in der fraenk App (Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr und Sonntag von 9 bis 18 Uhr)
- Kostenkontrolle: keine Sonderrufnummern, Premium-SMS und MMS nutzbar; Anrufe und SMS zu ausländischen Rufnummern (aus Deutschland heraus) sind erst nach Aktivierung (bzw. über WLAN Call) möglich; keine Nutzung außerhalb des EU-Auslands
Wer mehr braucht… schaut mal zu Edeka mobile… auch Telekom und mit bis zu 300Mbits Download…
Achtung, Edeka Mobile hat weiterhin kein 5G!
Mal ganz ehrlich, es ist nicht Zeitgemäß die Geschwindigkeiten noch zu Drosseln, den der Netzanbieter hat auch nicht höhere Kosten wenn es keine Drosselung es gäbe. Sowas gibt es halt nur in Deutschland.
Den deutschen Bürger kann man trotzdem melken. Wozu eine bezahlbare Flat anbieten wenn die meisten Bürger es nicht benötigen?
50 / 25 👍🏻
In den FAQ von fraenk ist es jetzt auch amtlich:
„Du surfst und telefonierst im besten Telekom Netz ab dem 15.11.24. mit 5G 50. Das bedeutet du kannst eine Downloadgeschwindigkeit von 50 Mbit/s und eine Geschwindigkeit von 25 Mbit/s im Upload nutzen.“
Ist schon nicht mehr ganz aktuell, die Anpassung erfolgt für alle Kunden ab dem 7. November.
Kann ich ebenfalls bestätigen. Würde jetzt nicht sagen, dass ich es unbedingt benötige. Wenn es aber da ist, beschwere ich mich natürlich nicht.
Joop, 50 runter und 25 hoch.
War zwar vorher auch kein Drama, aber schön ists trotzdem.
Eine Visual Voicemailbox fürs iPhone wäre wichtiger
Brauchst du doch theoretisch gesehen, nicht mehr, das iPhone kann Telefonate doch nun annehmen und mitschneiden.
Wenn man nicht in einem Funkloch ist ;)
bei mir leider weiterhin 25 mbits
Kann ich ebenfalls bestätigen. Konstante 50mbit hier. Sehr schön! Damit verschwindet mein letzter Kritikpunkt. 50mbit ist für mich der Sweetspot. Da ich hin und wieder mit dem Handy einen hotspot aufmache, waren 25mbit ab und an etwas zu langsam. Wenn natürlich auch sehr gut machbar.
war auch bitter nötig, 25 mbits sind nicht mehr zeitgemäß
Kann ich bestätigen, komme aktuell auf 45 Mbit/s
Scheint bei mir auch so zu sein – würde mich über eine offizielle Bestätigung sehr freuen. Mehr als 50 Mbit/s am Handy braucht in meinen Augen niemand der keinen Festnetz-Vertrag ersetzen will …
Wurde inzwischen offiziell bestätigt, ein entsprechendes Update befindet sich im Beitrag.