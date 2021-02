Kinder und Haustiere zu fotografieren, ist manchmal gar nicht so einfach. Sie sind einfach sehr oft in Bewegung. Hier kommt der „Frame Grabber“ ins Spiel. So kann man ein (hochauflösendes) Video der Situation anfertigen und im Nachhinein gewünschte Bilder daraus exportieren. Ich liebe dieses kostenfreie Tool und nun wird es noch besser.

Mit dem letzten Update hat der Entwickler verschiedene Optimierungen eingeführt. Frame Grabber ist nun zum Beispiel auch offiziell auf dem iPad verfügbar. Außerdem lassen sich Videos von aus den Dateien importieren und die App taucht in anderen Apps (endlich) im Share-Sheet auf.

-->

Über neue Optionen kann man den Frame Grabbe‪r zudem etwas anpassen. So kann man Bilder z.B. per Button direkt in den Fotos speichern, statt diese erst ins Share-Sheet zu übergeben.

Außerdem lassen sich Videos nun auch direkt in Frame Grabber aufnehmen. Und exportierte Bilder enthalten jetzt zusätzlich die Metadaten der Kamera (Modell, Hersteller und Software).

DWD WarnWetter: Der Darkmode ist da Die App DWD WarnWetter vom Deutschen Wetterdienst ist meine bevorzugte Wetter-App, bei der ich gerne in den einmaligen In-App-Kauf investiert habe, um auch längerfristige Vorhersagen zu erhalten. Nun hat man der Ausgabe für Android sowie iOS ein Update verpasst, das…16. Februar 2021 JETZT LESEN →

-->