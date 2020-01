Free Now: Daimler und BMW kaufen 60 Tesla-Fahrzeuge für Hamburg

Der Dienst „Free Now“ dürfte einigen von euch noch als Mytaxi ein Begriff sein, seit 2019 heißt das Joint Venture von Daimler und BMW aber anders. Wie das Handelsblatt berichtet, will man das Angebot für weitere Städte ausbauen.

Außerdem soll auch die Elektro-Autoflotte von Free Now ausgebaut werden und in der Heimatstadt Hamburg hat man sich dafür 60 Tesla-Fahrzeuge bestellt. Im vergangenen Jahr waren übrigens 20 Prozent mehr (im Vergleich zum Vorjahr) Fahrgäste mit Free Now unterwegs, die Zahl der Fahrer wuchs um 27 Prozent.

Free Now erzielt mittlerweile einen Umsatz von 2 Milliarden Euro im Jahr, hat 35 Büros mit 1800 Mitarbeitern und insgesamt gab es bereits über 300 Millionen Fahrten. Mytaxi würde übrigens schon 2009 gegründet. Man bezeichnet sich selbst als einen „der führenden Mobilitätsanbieter Europas“.

