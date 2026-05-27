The Witcher 3: Neues DLC „Songs of the Past“ für 2027 ist offiziell

Nachtrag: CD Projekt Red hat schnell reagiert, der Leak war also echt, das DLC heißt „Songs of the Past“ und kommt 2027. Weitere Details stehen bisher aus. Mal schauen, ob es dabei bleibt oder ob wir auf dem Event morgen noch mehr sehen.

Update: Mittlerweile gibt es zwei neue Details, denn das DLC erscheint nur für die PS5, Xbox Series X/S und den PC und keine alten Konsolen und mehr Details gibt es erst „im Spätsommer“, rechnet morgen also mit keinem Gameplay o. ä. Dingen. Und es wird zusammen mit Fool’s Theory (ehem. CDPR-Mitarbeiter) entwickelt.

Es folgt der ursprüngliche Beitrag.

Es hat sich schon länger angedeutet, dass CD Projekt Red vor The Witcher 4 ein weiteres DLC für The Witcher 3 auf den Markt bringen wird und es gab viele gute Gerüchte dazu. Morgen hat man zu einem kleinen Event geladen, zeigt man mehr?

Passend zur offiziellen Ankündigung der Entwickler (das Event feiert das Jubiläum des DLCs „Blood and Wine“) tauchte ein Bild aus dem Launcher auf, bei dem die Quelle behauptet, dass es keine KI sei und es auch mit weiteren Fotos belegt hat:

Pytanie jak bardzo to jest bait… w launcherze mi wyskoczlo :) pic.twitter.com/hD3JQa6TzP — Diadem PR. (@PrDiader) May 26, 2026

Hier sieht man, wenn man es übersetzt, dass 2027 das DLC „Songs of the Past“ für The Witcher 3: Wild Hunt erscheinen soll, „Macht euch auf als Geralt von Rivia“, steht dort. Von offizieller Seite wurde das bisher weder bestätigt noch dementiert.

Ein Fehler der Entwickler? Ein Fake? Schwer zu sagen, das Foto, welches die Quelle auch noch geteilt hat, wirkt echt. Aber KI ist gut und es ist die einzige Person, die das gesehen und geteilt hat, man sollte hier also natürlich äußerst skeptisch sein.

Es wirft aber auch die Frage auf, ob The Witcher 4 dann überhaupt schon 2027 erscheint, wenn erst noch das DLC, welches die Grundlage für das neue Spiel legen könnte, nächstes Jahr kommt. Vielleicht ist Teil 4 auch eher ein Spiel für 2028.