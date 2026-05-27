Telekom erhöht Datenvolumen der MagentaMobil Data Tarife

Die Telekom erhöht zum 1. Juni das Datenvolumen der MagentaMobil Data Tarife ohne Preisänderung.

MagentaMobil Data S bietet künftig 10 GB für 14,95 Euro monatlich, M 40 GB für 19,95 Euro und L 80 GB für 29,95 Euro. Bestandskunden und Neukunden profitieren automatisch, ohne dass eine Umstellung nötig ist. Alle Tarife enthalten 5G, EU Roaming und Hotspot Nutzung.

Tarifdetails und Vertragsoptionen im Überblick

Die Tarife sind mit 24 Monaten Laufzeit oder flexibel ohne Mindestbindung verfügbar. Endgeräte lassen sich über Ratenkauf finanzieren, zudem gibt es bei Kombination mit Tarif einen einmaligen Gerätevorteil.

MagentaMobil Data kann auch über PlusKarten ergänzt werden, um Tablets oder Laptops zu versorgen. Zusätzlich greift der MagentaEINS Vorteil mit extra Datenvolumen und Festnetz-Flat.

Optionen im Überblick

PlusKarte Data für 14,95 Euro monatlich

Zusätzliche Daten für Zweitgeräte wie Tablets

MagentaEINS Zusatzvolumen im Festnetzverbund

Aktuell gibt es auch noch eine Aktion mit unbegrenztem Datenvolumen für MagentaMobil M und L bis 8. Juni für Neukunden sowie 240 Euro Cashback. Eine MultiSIM ermöglicht Nutzung im Zweitgerät, bei L ist sie inklusive.

Zu den Telekom-Datentarifen →

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