Freenet bietet Telekom-Tarif mit AirPods Pro 2nd Gen im Bundle – 1,66 € effektiver Monatspreis möglich

Derzeit bietet Freenet ein Tarif-Bundle an, das einen Mobilfunkvertrag im Telekom-Netz mit 35 GB 5G-Datenvolumen sowie ein Paar AirPods Pro der 2. Generation kombiniert.

Der 5G-Mobilfunktarif im Netz der Telekom beinhaltet eine Allnet-Flatrate für Telefonie und SMS sowie Funktionen wie VoLTE und WLAN-Call. Die maximale Datenübertragungsrate beträgt laut Anbieter 50 Mbit/s. Der Vertragsbeginn kann flexibel gewählt werden.

Niedriger rechnerischer Monatspreis möglich

Die monatliche Grundgebühr beträgt 14,99 Euro, der einmalige Gerätepreis liegt bei 49 Euro. Zusätzlich entfällt der Anschlusspreis, wenn eine SMS versendet wird. Wer seine Rufnummer zu Freenet mitnimmt, kann einen Bonus in Höhe von 150 Euro erhalten. Daraus ergibt sich laut Anbieter ein effektiver monatlicher Preis von 1,66 Euro für den Tarif, wenn man den idealo-Bestpreis der AirPods Pro (219 Euro) gegenrechnet.

Die Berechnung des effektiven Preises basiert auf der Annahme, dass der Wert der AirPods Pro der zweiten Generation vollständig gegengerechnet wird. Der tatsächliche finanzielle Vorteil hängt jedoch logischerweise davon ab, ob die Kopfhörer benötigt werden oder ob sie weiterverkauft werden können. So oder so ist das Angebot nicht unattraktiv.

