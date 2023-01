FRITZ!App Fon für Android: Update bringt neue Funktionen und Verbesserungen

Die FRITZ!App Fon für Android hat aktuell ein Update auf Version 2.8.0 erhalten, welches auch neue Funktionen bzw. Verbesserungen mitbringt.

So ist nun als neue Funktion das Sperren und Entsperren von Rufnummern in der Anrufliste und im Telefonbuch möglich. Die in der App verwendete Sprache kann außerdem jetzt individuell über die Systemeinstellungen festgelegt werden (ab Android 13, unter „System / Sprachen und Eingabe / App-Sprachen“). Auch wurde ein Fehler behoben, bei dem die App hat den „Bitte nicht stören“ Modus ignoriert hat, sodass einkommende Anrufe nicht unterdrückt wurden.

Mit der FRITZ!App Fon lässt sich das Handy oder Tablet per WLAN mit der FRITZ!Box verbinden und als Festnetztelefon nutzen. Die aktualisierte FRITZ!App Fon für Android steht bereits zum Download im Google Play Store bereit.

