FRITZ!Box-Nutzer aufgepasst: Praktische Smart-Home-Sprachsteuerung eingestampft

Der beliebte „FB Smart Home“-Skill für die FRITZ!Box, der die Steuerung von FRITZ!Smart-Geräten über Alexa und Google Home ermöglichte, wurde eingestellt.

Der private Entwickler des Skills bestätigte, dass Amazon seit Juni Gebühren für die Nutzung von Amazon Web Services (AWS) verlangt, was zur Einstellung des Projekts führte. Darauf hat zuerst das Medium „Deskmodder“ aufmerksam gemacht. Aktuelle FRITZ!Boxen sind leider noch nicht mit Matter ausgestattet, sodass Nutzer auf eine Nachfolgelösung warten müssen, die voraussichtlich nicht vor Oktober verfügbar sein wird.

AVM, der Hersteller der FRITZ!Box, hat mehrfach betont, dass sie selbst keinen Amazon- oder Google-Skill anbieten wollen, um die lokale Steuerung zu gewährleisten. Das ist schlicht enttäuschend und kaum zeitgemäß.

Dennoch wurden Drittlösungen wie der „FB Smart Home“-Skill von Raphael Pala bisher als gute Alternative empfohlen. Mit der Einstellung dieses Skills fehlt nun jedoch eine wichtige Möglichkeit zur Steuerung von Smart-Home-Geräten über Sprachassistenten.