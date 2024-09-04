FRITZ!Box-Nutzer aufgepasst: Praktische Smart-Home-Sprachsteuerung eingestampft
Der beliebte „FB Smart Home“-Skill für die FRITZ!Box, der die Steuerung von FRITZ!Smart-Geräten über Alexa und Google Home ermöglichte, wurde eingestellt.
Der private Entwickler des Skills bestätigte, dass Amazon seit Juni Gebühren für die Nutzung von Amazon Web Services (AWS) verlangt, was zur Einstellung des Projekts führte. Darauf hat zuerst das Medium „Deskmodder“ aufmerksam gemacht. Aktuelle FRITZ!Boxen sind leider noch nicht mit Matter ausgestattet, sodass Nutzer auf eine Nachfolgelösung warten müssen, die voraussichtlich nicht vor Oktober verfügbar sein wird.
AVM, der Hersteller der FRITZ!Box, hat mehrfach betont, dass sie selbst keinen Amazon- oder Google-Skill anbieten wollen, um die lokale Steuerung zu gewährleisten. Das ist schlicht enttäuschend und kaum zeitgemäß.
Dennoch wurden Drittlösungen wie der „FB Smart Home“-Skill von Raphael Pala bisher als gute Alternative empfohlen. Mit der Einstellung dieses Skills fehlt nun jedoch eine wichtige Möglichkeit zur Steuerung von Smart-Home-Geräten über Sprachassistenten.
AVM ist kein Smart-Home System! AVM ist kein Smart-Home System! AVM ist kein Smart-Home System! AVM ist kein Smart-Home System! AVM ist kein Smart-Home System! AVM ist kein Smart-Home System! AVM ist kein Smart-Home System! AVM ist kein Smart-Home System! AVM ist kein Smart-Home System! AVM ist kein Smart-Home System! AVM ist kein Smart-Home System! AVM ist kein Smart-Home System!
Ich sag’s nur und hab’s vor Jahren schon gesagt. Hatte auch den Fehler gemacht und in das System investiert (Thermostate).
ja, das ist wirklich bitter – ich kann meine DECT Gurtwickler von Rademacher nun nicht mehr nutzen wie gewohnt… hoffentlich kommt hier bald eine Abhilfe/Alternative
Bei uns war kürzlich im ganzen Ort aufgrund einer Beschädigung der Glasfaser zum Ort knappe vier Tage das Internet weg.
Nicht eine verdammte Steckdose konnten wir über Alexa steuern.
Sicher, kein Weltuntergang. Nur extrem nervig. Ich möchte ein Gerät in meiner Wohnung mit einem Gerät in meiner Wohnung bedienen und benötige dazu zwingend Internet. Wie bescheuert ist das? Gebe AVM vollkommen Recht.