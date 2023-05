Für Millionen Mieter: Telekom und GdW einigen sich auf gemeinsamen Glasfaserausbau

Der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft (GdW) und die Telekom haben sich auf gemeinsame Positionen zum Glasfaserausbau verständigt.

Ziel ist es demnach, „Millionen“ Mieterinnen und Mieter in Deutschland schneller mit einem Glasfaseranschluss bis in die Wohnung zu versorgen. Die Telekom bietet den Mitgliedsunternehmen der Wohnungswirtschaft in ihren Ausbaugebieten den kompletten Ausbau und Betrieb von Glasfasernetzen kostenlos an.

Darüber hinaus sollen die Wohnungsunternehmen früher und umfassender in die Glasfasererschließung ihrer Grundstücke und Wohnungen einbezogen werden. Das gemeinsame Papier ist laut Telekom der Ausgangspunkt für die weitere Zusammenarbeit und Kooperationsmodelle beim Glasfaserausbau.

Wer nach dem Ausbau die entsprechenden Bandbreiten der Telekom nutzen möchte, muss einen passenden Tarif buchen. Auf telekom.de/schneller kann man wie üblich prüfen, ob der eigene Anschluss bereits vom Ausbau profitiert hat.

