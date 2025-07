Galaxy Tab S11: Samsung ändert die Tablet-Strategie

Mit dem kürzlich angekündigten und veröffentlichten Mittelklasse-Tablet der Modellreihe Galaxy Tab S10 FE hat das südkoreanische Unternehmen Samsung höchstwahrscheinlich die zehnte Generation abgeschlossen.

Erstmals setzte das Unternehmen sowohl bei den Flaggschiff- als auch bei den Mittelklassemodellen auf Prozessoren aus dem Hause MediaTek – und scheint diesen Schritt auch in der kommenden elften Generation fortsetzen zu wollen.

Neu – und doch irgendwie bekannt

Das Online-Nachrichtenportal Android Authority berichtet nun von einer geänderten Tablet-Strategie, die das Unternehmen mit der Galaxy Tab S11-Serie einführen will. So will man erneut auf zwei Modelle setzen, dieses Mal jedoch auf das Plus-Modell verzichten und auf ein kleineres Modell setzen.

Ähnlich wie bei der neunten Generation, nachdem die Serie bei der zehnten Generation nur noch aus dem Plus- und Ultra-Modell bestand. Beide Modelle setzen wohl wieder auf einen MediaTek-Prozessor, nämlich den MediaTek Dimensity 9400.

Zudem gibt es Hinweise auf ein Modell mit der Bezeichnung Galaxy Tab S10 Lite, das wohl aktiv als Einsteigermodell fungieren und mit einem Samsung Exynos 1380 ausgestattet sein soll, der bereits im Galaxy Tab S9 FE zum Einsatz kommt. Es ist davon auszugehen, dass man sich preislich unterhalb des Tab S10 FE und Tab S10 FE Plus positionieren will.

-->