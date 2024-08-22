Samsung Galaxy Tab S10: Das sind die neuen Android-Tablets

Samsung hat bekanntlich noch weitere Hardware für 2024 geplant, denn die neuen Android-Tablets stehen noch aus und deuten sich seit einigen Wochen an. Es wird wohl kein großes Event dafür geben, aber die beiden Tablets dürften bald kommen.

Dank Android Headlines haben wir auch die ersten Pressebilder, die zwar nicht viel zeigen und verpixelt sind, aber sie bestätigen ein älteres Gerücht. Es wird nur zwei S10-Modelle in diesem Jahr geben, das hier ist das Samsung Galaxy Tab S10 Plus.

Ein normales Samsung Galaxy Tab S10 kommt in diesem Jahr nicht, was ich weiter schade finde. Die neue Galaxy Tab S10-Reihe kommt natürlich mit der Galaxy AI und sie dürfte im Oktober zusammen mit dem Galaxy S24 FE vorgestellt werden.

Neben dem Plus-Modell ist auch wieder ein Samsung Galaxy Tab S10 Ultra für 2024 geplant, die Notch bleibt bei diesem Tablet erhalten. Klingt in diesem Jahr eher nach einem kleinen Tablet-Upgrade, bei dem Samsung ein Modell streicht.