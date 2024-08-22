Samsung Galaxy Tab S10: Das sind die neuen Android-Tablets

Tablets

Samsung Galaxy Tab S9 Header

Samsung hat bekanntlich noch weitere Hardware für 2024 geplant, denn die neuen Android-Tablets stehen noch aus und deuten sich seit einigen Wochen an. Es wird wohl kein großes Event dafür geben, aber die beiden Tablets dürften bald kommen.

Dank Android Headlines haben wir auch die ersten Pressebilder, die zwar nicht viel zeigen und verpixelt sind, aber sie bestätigen ein älteres Gerücht. Es wird nur zwei S10-Modelle in diesem Jahr geben, das hier ist das Samsung Galaxy Tab S10 Plus.

Samsung Galaxy Tab S10 Plus Leak

Samsung Galaxy Tab S10 Plus Leak

Ein normales Samsung Galaxy Tab S10 kommt in diesem Jahr nicht, was ich weiter schade finde. Die neue Galaxy Tab S10-Reihe kommt natürlich mit der Galaxy AI und sie dürfte im Oktober zusammen mit dem Galaxy S24 FE vorgestellt werden.

Neben dem Plus-Modell ist auch wieder ein Samsung Galaxy Tab S10 Ultra für 2024 geplant, die Notch bleibt bei diesem Tablet erhalten. Klingt in diesem Jahr eher nach einem kleinen Tablet-Upgrade, bei dem Samsung ein Modell streicht.

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra Leak

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra Leak

Samsung Galaxy S24 Ultra Detail

Samsung Galaxy S25 Ultra soll einen Hauch kompakter werden

Das Samsung Galaxy S25 Ultra für 2025 bleibt das große Flaggschiff im Lineup, aber für das kommende Jahr seht wohl…

21. August 2024 | Jetzt lesen →

1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. gork 🎖
    sagt am

    Ich finde es so schade, dass es keine bzw. kaum noch Android-Tablets in 4:3 gibt… Finde ich deutlich angenehmer als Formfaktor.

    Warum orientiert sich hier keiner an Apple? Da iPad ist ja das mit Abstand am meisten verkaufte Tablet, also schreibt das Format nein Kunden ja gut anzukommen

    Antworten

