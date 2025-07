Galaxy Tab S10 FE-Serie: Samsung kündigt neue Mittelklasse-Tablets an

Seit einigen Jahren verfolgt Samsung die gleiche Taktik: Erst wird die neue Tablet-Generation angekündigt, dann folgt die spezifische FE-Generation in der Mittelklasse – so auch jetzt mit der Galaxy Tab S10 FE-Serie, die die Topmodelle Galaxy Tab S10+ und Galaxy Tab S10 Ultra ergänzen wird.

Die neue Mittelklasse-Generation ist da

Das Galaxy Tab S10 FE hat ein 10,9 Zoll großes Display, das größere Modell mit der Bezeichnung S10 FE+ ein 13,2 Zoll großes Display. Nach Angaben des südkoreanischen Unternehmens handelt es sich dabei um die bisher größten Displays der Galaxy Tab FE-Serie. Die OLED-Displaytechnologie bleibt den High-End-Modellen vorbehalten, die FE-Serie muss sich mit einem LCD-Display mit einer Bildwiederholrate von 90 Hz1 und einer Bildhelligkeit von bis zu 800 Nits begnügen.

Angetrieben werden beide Modelle vom Exynos 1580 Prozessor, der auch im kürzlich angekündigten Mittelklasse-Smartphone Galaxy A56 5G zum Einsatz kommt. Samsung setzt hier auf Effizienz und damit lange Akkulaufzeiten. 8 GB bzw. 12 GB Arbeitsspeicher und 128 GB bzw. 256 GB Speicherplatz runden die neue Generation ab.

Beide Modelle kommen ab Werk mit Android 15 und damit One UI 7 und setzen wie erwartet auf verschiedene KI-Funktionen wie Circle to Search, Galaxy KI und diverse Samsung Notes Funktionen wie den Mathe-Assistenten. Details zum Update-Unterstützungszeitraum gibt Samsung noch nicht bekannt.

Das Samsung Galaxy Tab S10 FE Wifi ist ab einer unverbindlichen Preisempfehlung von 579,00 Euro erhältlich, in der Version mit 5G-Konnektivität ab 679,00 Euro. Das Samsung Galaxy Tab S10 FE+ ist in der Wifi-Version ab 749,00 Euro erhältlich, mit 5G-Konnektivität ab 849,00 Euro. Beide Tablets sind ab sofort im Handel erhältlich und werden in drei Farben angeboten: Grau, Silber und Hellblau.

