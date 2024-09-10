Samsung Galaxy Tab S10+ und S10 Ultra: Deutlich teurer und erstmals mit MediaTek-Prozessor

Die Ankündigung der zehnten Generation der Galaxy Tab-Reihe von Samsung steht kurz bevor, wenn man sich die zahlreichen Leaks der letzten Monate anschaut. Die Onlineportale Android Headlines und WinFuture konnten nun einen weiteren Schwung neuer Details zum Galaxy Tab S10+ und Tab S10 Ultra aufspüren.

Die 10. Generation macht vieles gleich und doch anders

Keine Überraschung mehr: Äußerlich gibt es keine großen Veränderungen. Das Galaxy Tab S10+ ist mit einem 12,4-Zoll-Display ausgestattet, das Galaxy Tab S10 Ultra mit einem 14,6-Zoll-Display. Das kleinste Modell wird höchstwahrscheinlich verschwinden und die über 60 offiziellen Pressebilder zeigen keine großen Änderungen am Design.

Im Inneren der Tablets setzt das südkoreanische Unternehmen erstmals auf einen MediaTek-Prozessor, genauer gesagt auf den Dimensity 9300+, nachdem zunächst noch der Exynos-Prozessor im Gespräch war. Es handelt sich dabei um ein Novum für die Modellreihe des Galaxy Tab S. In Bezug auf den Akku, die Kamera und die sonstige Ausstattung gibt es keine Überraschungen.

Neue Generation wird voraussichtlich teurer

Erste Preisangaben belaufen sich für das Galaxy Tab S10+ mit 12 GB Arbeitsspeicher und 256 GB Speicher auf 1119 Euro, das Galaxy Tab S10 Ultra in gleicher Ausstattung auf 1339 Euro. Die Preise stammen von Händlern aus den USA und sind daher nicht endgültig offiziell. Es zeichnet sich jedoch ein deutlicher Preisanstieg ab.

Wer nicht unbedingt das neueste Modell braucht, dem empfehle ich einen Blick auf die Modellreihe der neunten Generation. Mittlerweile ist die Modellreihe schon über ein Jahr alt und entsprechend günstiger im Anschaffungspreis, kann aber immer noch überzeugen, wie ich in einem Testbericht gezeigt habe – und wer es kleiner und kompakter mag, ist mit dem Galaxy Tab S9 bestens bedient.