game Charts: Diese PC- und Konsolenspiele waren zuletzt angesagt
Mittelalterliche Abenteuer, Monsterjagd und strategische Imperien dominierten im Februar die deutschen Spiele-Charts.
An der Spitze stand das Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance II, das als Fortsetzung des erfolgreichen ersten Teils erschienen ist. Dicht gefolgt von Monster Hunter Wilds, das sich bereits kurz nach der Veröffentlichung einen Platz auf dem Siegertreppchen sicherte. Auch Sid Meier’s Civilization VII feiert mit Platz 4 einen gelungenen Einstand.
Neben diesen Neuerscheinungen kehrten auch einige bekannte Titel in die Charts zurück. Kingdom Come: Deliverance profitiert vom Hype um die Fortsetzung und landete auf Platz 9. Auch Command & Conquer: Ultimate Collection, Anno 1800, Command & Conquer: Remastered Collection und Star Wars Outlaws feierten ein Comeback und sicherten sich Plätze in den Top 20.
Die Spiele-Charts basieren auf Daten von Games Sales Data (GSD), einer Plattform zur Messung von physischen und digitalen Spieleverkäufen in Europa. Berücksichtigt werden Verkaufszahlen aus dem Einzelhandel sowie von digitalen Plattformen wie PSN, Xbox Store oder Steam – Daten aus dem Nintendo eShop sind jedoch nicht vollständig enthalten.
Top 20 der als Download und auf Datenträgern meistgekauften PC- und Konsolenspiele im Februar 2025 in Deutschland:
Ergänzend hier noch die Mobile Game Charts für Februar 2025
