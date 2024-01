House of the Dragon: HBO hat Staffel 3 angeblich schon bestellt

HBO wird im „frühen Sommer“ die zweite Staffel von House of the Dragon an den Start bringen und ich bin ehrlich gesagt gespannt darauf, denn Staffel 1 hat mich dann doch positiv überrascht. Nach dem Finale von Game of Thrones, die bis zur letzten Staffel die für mich beste Serie aller Zeiten ist, wollte ich das eher abhaken.

Von offizieller Seite hat HBO noch keine weitere Staffel bestätigt, aber diese wurde angeblich genehmigt und befindet sich in „aktiver Entwicklung“. Angeblich machen sich die Schreiber jetzt im Januar an die ersten Scripts für Staffel 3 von House of the Dragon. Das bedeutet aber auch: Dreharbeiten starten vermutlich erst 2025.

Eine dritte Staffel kommt nicht überraschend und wir werden vermutlich auch noch eine vierte Staffel von House of the Dragon sehen, denn diese Anzahl hat George R.R. Martin persönlich als „optimal“ für die Geschichte bezeichnet. Ich vermute, dass HBO eine weitere Staffel wieder pünktlich zum Start neuen Staffel bestätigt.

#HouseOfTheDragon S3 is now in active development Scripts are being written ✍️ (via @RedanianIntel) pic.twitter.com/EUb819lOUf — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) January 3, 2024

