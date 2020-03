GDC 2020 findet nun im August statt

Die Game Developer Conference 2020 (GDC 2020) war eine der ersten Messen, die abgesagt wurde. Man gab aber direkt bekannt, dass das Event im März zwar abgesagt sei, man aber dennoch eine GDC in diesem Jahr abhalten möchte. Nur später.

Nun haben die Veranstalter bekannt gegeben, dass man eine „Sommer. GDC“ plant und es ein dreitägiges Event im August geben soll. Man hat das Moscone Center in San Francisco vom 4. bis zum 6. August gebucht und will eine kleine GDC abhalten.

Die Veranstalter wollen trotzdem hochrangige Redner für den neuen Termin gewinnen und am 5. und 6. August sogar die Fläche für Besucher öffnen. Die Corona-Krise könnte bis dahin im Griff sein, aber das ist vermutlich nicht das Problem der GDC.

GDC 2020: Wird es Support geben?

Unternehmen wie Microsoft, Sony oder Nintendo planen ihre Ankündigungen nicht in so einem kurzen Zeitraum, da stand der Plan für 2020 schon am 1. Januar fest. Microsoft nannte diese Woche die Details zur neuen Xbox, Sony legte mit der PlayStation 5 nach und Nintendo wird vermutlich kommende Woche die Direct abhalten.

Die großen Unternehmen warten also nicht auf einen neuen Termin für die GDC, sie haben ihren Plan in veränderter Form durchgezogen. Daher bin ich mal gespannt, ob die GDC 2020 a) genügend Supporter finden wird und b) die Krise bis dahin wirklich schon so weit im Griff ist, dass Menschen wieder solche Messen besuchen.

In einer Phase wie jetzt werden einige Unternehmen und Entwickler von Spielen wohl auch überlegen, ob sie das Geld für einen teuren Messestand ausgeben. Immerhin kann man sowas in der heutigen Zeit ja auch ganz gut online abhalten. Der Zeitpunkt (Hochsommer) könnte ebenfalls ein kritischer Faktor für das Event sein.

