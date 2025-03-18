Fintech

Geld zurück mit Visa: 25 Euro Cashback-Aktion gestartet

Visa

Wir hatten euch bereits Ende Januar darüber informiert und nun startet das Ganze offiziell: Die Rede ist von der neuen Visa „Geld-zurück-Aktion“ für das Frühjahr 2025, bei der man sich bis zu 25 Euro erstatten lassen kann.

Wer vom 18. März 2025 bis zum 15. April 2025 mit einer (deutschen) Visa bezahlt, kann einen Cashback von bis zu 25 Euro erhalten (2 % Geld zurück pro maximal 50 € Zahlung). Es werden nur Transaktionen im Online-Handel berücksichtigt, die nach erfolgreicher Registrierung bei Visa erfolgt sind.

Stationäre Zahlungen im Handel sind demnach ausgenommen. Nicht aufladbare Prepaid-Karten sowie V-PAY-Karten sind von der Aktion ebenso wie üblich ausgeschlossen, Visa Debit können aber ganz normal teilnehmen.

Es ist im Rahmen des möglichen, dass die Aktion vorzeitig beendet wird, da das Gesamtcashbackvolumen gedeckelt ist. Für die neue Geld-zurück-Aktion muss man sich auf dieser Seite bei Visa anmelden. Die Teilnahmebedingungen sind hier zu finden.


