Gesichtserkennung: Warum die Polizei bald jeden im Netz identifizieren könnte
Die Sicherheitsbehörden sollen künftig erweiterte Befugnisse erhalten, um gezielter gegen Islamisten vorgehen zu können, insbesondere in der digitalen Welt.
Ein zentrales Element dieser Maßnahmen marist die Einführung der Gesichtserkennung durch biometrischen Abgleich von Internetdaten. Diese Technologie soll es den Ermittlungsbehörden ermöglichen, Verdächtige oder gesuchte Personen schneller und effizienter zu identifizieren.
Derzeit ist es den Ermittlungsbehörden nicht gestattet, bei der Fahndung nach Verdächtigen auf öffentlich zugängliche Fotos zurückzugreifen.
Verfügbare Daten werden automatisch abgeglichen
Vereinfacht ausgedrückt bedeutet dies, dass die Behörden mithilfe spezieller Programme Gesichter auf Fotos oder Videos im Internet erkennen und mit bereits bekannten Gesichtern abgleichen können. Wenn zum Beispiel eine Person als verdächtig gilt und ein Bild von ihr „irgendwo“ im Internet auftaucht, könnten die Behörden das Gesicht automatisch erkennen und die Person schneller finden. Das funktioniert wie eine digitale Suchmaschine, die nach Gesichtern statt nach Text sucht.
Darüber hinaus wird den Sicherheitsbehörden auch der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) ermöglicht. Die KI-Technologie soll die Ermittlungsarbeit weiter unterstützen, indem sie große Datenmengen analysiert und verdächtige Muster erkennt, die für eine schnelle und zielgerichtete Verfolgung potenzieller Bedrohungen notwendig sind.
Diese neuen Befugnisse sind Teil einer umfassenderen Strategie, um den Bedrohungen durch extremistische Gruppen im digitalen Raum wirksamer zu begegnen. Für eine Verschärfung des Digital Services Act (DSA) will sich die Bundesregierung auch auf EU-Ebene einsetzen.
Jetzt müssen wir nur noch diese fiesen Messer verbieten und es wird nie wieder Verbrechen auf der Welt geben.
🕊️
Für so manche Mitbürger langt es schon alle „Ausländer“ und „Migranten“ aus dem Land zu werfen. Dann ist man der Ansicht es gäbe keine Verbrechen mehr. Die Deutschen sind grundsätzlich alles heilige Engelchen und machen sowas nicht, weil es denen von gewissen Seiten und auch hetzerische Medien so suggeriert wird.
wäre ein Anfang. is ja wohl erwiesen dass seit 2015/16 die Hemmschwelle zur Gewalt massiv gesunken ist. is ja auch kein Wunder wenn man sich anguggt wie zurückgeblieben die Ursprungsländer sind. da gilt das Mittelalter und das Kriegervolk muss ums überleben kämpfen. was wir Europäer uns über Jahre im Großen und Ganzen abtrainiert haben mit Gesetzen und Verständnis sowie Respekt haben die nie gelernt und leben bei uns wie in ihrem Land. ne Frau zu begattern ist kein subtiles vorgehen sondern ein forsches. so bekommen die es in die Woege gelegt. wobei man differenzieren muss da es mitunter auch Migranten gibt die sich zu benehmen wissen und einfach nur ein besseres Leben wollen. aber diese werden durch ihre Neanderthalerähnlichen Landsmänner mit in Verruf gebracht. bei uns Deutschen gibts auch solche Kreaturen aber das sind eben keine dazugeholten Probleme die man sich hätte sparen können.
Ich glaube eher du lebst im Mittelalter und/oder hattest noch nie Kontakt mit Menschen außerhalb Deutschlands.
Es klingt eher so, als hättest du nie Kontakt zu anderen Kulturen gehabt…
Ich arbeite täglich direkt mit Menschen zusammen die aus Syrien, dem Irak, Iran, Kongo, Rumänien, Ungarn, Tschechien und Italien kommen. Viele davon sind mehr als Kollegen.
Das sind nur die Menschen aus meinem Team. An unserem Standort arbeitete zu Hochzeiten Menschen die über 30 Unterschiede sprachen sprechen.
freut mich dass du so positive Erfahrung machst. bin gespannt ob du die rosarote Brille absetzt wenn sich das ändert.
Es habe nie gesagt, dass alle so sind wie meine Kollegen.
Aber so wie du es schreibst hört es sich so an als würden Menschen aus bestimmten Regionen alle das selbe negative verhalten an den Tag legen und du tust so als wäre sie aus kulturellen oder sozialen gründen gar nicht in der Lage sich anders zu verhalten.
Und das ist eben einfach nicht wahr und wenn man so wie du tut als wäre das die Wahrheit, beschleicht mich das Gefühl man zeigt nicht das ganze Bild, sei es nun mutwillig oder aus Unwissenheit.
Viele meiner Kollegen wären heute wahrscheinlich nicht mehr am Leben wenn sie aus ihrem Land nicht geflüchtet wären. Diese Menschen verunglimpfst du jedes Mal wenn da alle Flüchtlinge über einen Kamm schärst und das halte ich für sehr unfair.
ich gebe dir Recht dass man nicht pauschalisieren darf da es andersrum auch welche gibt die sich integrieren und einfach nur ein besseres Leben führen wollen. kenne da auch welche. aber andersrum sollte man Tatsachen auch benennen dürfen. und wenn es Tatsache ist dass viele Ausländer hier nix verloren haben eben weil sie nicht in unsere Gesellschaft passen wollen (harmlos ausgedrückt) dann benenne ich diese.
ich habe beruflich mehrere Jahre im Ausland gelebt war mit ner Araberin, Portugiesin, Kosovarin und Russin zusammen und habe so einiges mit bekommen was Ausländer angeht.
meine Ex und meine Schwester können ein Lied davon singen wie nett hier manche sind. sollten vielleicht manche auch mal erfahren.
Stimmt nur nicht deutsche Männer behandeln Frauen scheiße.
Genau, und Nazis sind Kuscheltiere
Echt jetzt!? 😂 ja klar. Der Krieg auf dem Balkan hat sehr gut gezeigt wie zivilisiert wir in Europa sind. Vergewaltigung in der Ehe war für einige Politiker kein Problem. Frauenhäuser sind generell nur von Frauen besucht, die mit Migranten zusammen sind. Ich kann echt nicht mehr…
Richtig. Die Zivilisationsdecke ist dünner als so mancher wahrhaben mag.
Corona hat gezeigt wie sich Menschen in Deutschland verhalten wenn sich eine Verknappung auch nur andeuten, teilweise sogar von Dingen die zum Überleben gar nicht wichtig sind.
Stichwort Klopapier.
Ich will gar nicht wissen wie zivilisiert es in Deutschland noch zugehen würde wenn wirklich mal etwas überlebenswichtigs knapp wird.
ja die sind natürlich auch das beste Beispiel der Kreaturen die ich nannte. wenn du nicht mehr kannst dann lass es.
Ich habe den Eindruck, dieser Kommentator ist mein „neanderthalerähnlicher Landsmann“… Leider keine Seltenheit.
bei den anderen war Hirnschmalz hinter den Komentaren. das hier klingt nur wie Schmalz.
Solch Populismus ist zu einfach und genauso schwarz-weiß-Denke.
Es reicht ein Blick in die Kriminalitätsstatistiken, und die sind auf politischen Wunsch schon ziemlich geschönt, aber dennoch ist dort recht klar ersichtlich, welche Gruppierungen überdurchschnittlich viele Straftäter beinhalten.
Danke dass du das gerade geschrieben hast, genau das ist der Punkt.
Es geht um die Relation und dem Durchschnitt.
Und die Statistik kommt direkt von der Polizei. Man einer würde sogar behaupten, dass selbst diese verschönt wurde, aber so weit will hier nicht gehen.
Selbst diese Zahlen sind bereits erschreckend.
@Philipp genau, ei Fach Straftaten als illegal bezeichnen, dann wird die auch keiner begehen.
Sind dann ja verboten 😂😂
Bitte Statistiken lesen. Danke!
Arbeite im Maßregelvollzug: Alle sexualstraftäter und pädos sind Bio Deutsche