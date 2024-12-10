GMX FreePhone überrascht mit kostenpflichtiger Datenautomatik

GMX hat den ursprünglich grundpreisfreien Tarif „FreePhone“ für Neukunden mit einer neue, kostenpflichtigen Funktion, der sogenannten Datenautomatik, ausgestattet.

Während der kürzlich vorgestellte Tarif eine Allnet-Flat und 3 GB ungedrosseltes Datenvolumen kostenlos bietet, bucht die Datenautomatik bei Verbrauch des Datenvolumens automatisch kostenpflichtige 1-GB-Datenpakete hinzu. Diese kosten 1,99 Euro pro Paket und können bis zu dreimal im Monat gebucht werden, bevor die Surfgeschwindigkeit gedrosselt wird.

Neu ist, dass diese automatischen Zubuchungen für Neukunden voreingestellt sind, während sie bisher manuell gebucht werden mussten. Die Datenautomatik kann jedoch auf Wunsch deaktiviert werden, wobei der Nutzer dies aktiv tun muss. Zunächst hatte das Portal „Teltarif“ darüber berichtet. In den Details zur Option heißt es im Kundenportal:

[…] Ab einem Datenvolumen von 3 GB wird das Datenvolumen automatisch bis zu drei Mal pro Monat um jeweils 1 GB erweitert. Pro angefangene 1 GB Datenvolumen-Erweiterung werden 1,99 EUR berechnet. Das jeweilige Datenvolumen ist bis zum Monatsende gültig. Ab einem Datenvolumen von 3 GB und den zusätzlichen 3 × 1 GB wird die Datenübertragungsgeschwindigkeit im jeweiligen Monat auf max. 64 kBit/s im Download und 64 kBit/s im Upload reduziert und der Internetzugang ist nur noch eingeschränkt nutzbar. […]

Für Bestandskunden bleibt es bei der bisherigen Regelung: Sie können bei Bedarf Datenpakete manuell buchen oder die Datenautomatik auf Wunsch aktivieren.

Da ich das Angebot auch aktiviert habe, vor allem, um es zu testen, hier noch ein Tipp: Das Kundenportal kann auch im Web unter service.freephone.gmx.net genutzt werden. Die Einstellungen für die Tarifoptionen (auch die neue Datenautomatik) findet ihr hier.

Übrigens: Neukunden können anstelle des kostenlosen Tarifs bei GMX auch direkt größere Datenpakete buchen. So gibt es 10 GB für 4,99 Euro, 50 GB für 9,99 Euro oder 80 GB für 14,99 Euro monatlich. Diese Optionen können bei Vertragsabschluss oder nachträglich gebucht werden. Für Bestandskunden sind diese Angebote ebenfalls verfügbar.

