5G Tarif-Hammer: 3 GB und Allnet-Flat – völlig gratis bei GMX

Wenn ein Deal auf dem Schnäppchenportal MyDealz sehr schnell, ausgesprochen „heiß“ wird, dann kann man schon mal genauer hinschauen. Aktuell war es wieder so weit und das ganze klingt fast zu schön, um wahr zu sein.

Der GMX FreePhone-Tarif bietet einen eSIM-Handytarif mit 3 GB Datenvolumen sowie einer Allnet-Flat für Telefonie und SMS – und das dauerhaft ohne monatliche Fixkosten. Nutzer profitieren von der Verbindung zwischen GMX und 1&1, sie sind also im Netz von 1&1 sowie Vodafone unterwegs — inklusive 5G-Zugang. Praktisch ist die Flexibilität des Tarifs, da keine langfristige Bindung besteht.

Das Angebot ist insbesondere für Wenignutzer oder als Zweittarif ideal. Die Aktivierung erfolgt einfach online, und EU-Roaming ist inklusive. Nutzer können ihre bestehende Rufnummer auf Wunsch mitnehmen.

GMX FreePhone Tarif nur als eSIM zu haben

Einziger „Nachteil“ ist, dass keine physische SIM-Karte verfügbar ist, sondern ausschließlich eSIM. Aus diesem Grund kann er auch nur auf einem Endgerät gebucht werden, dass eSIM unterstützt. Solltet ihr dann das Gerät später einmal wechseln wollen, kostet ein neues eSIM-Profil knapp 15 €.

Für die Buchung benötigt wird die GMX-App und ein GMX-Account. Das klappt auch nur einmal pro Endgerät. Eine IBAN muss bei der Bestellung hinterlegt werden.

Selbstverständlich habe ich das Ganze auch selbst einmal ausprobiert. Auf einem Google Pixel 7A lief alles sauber und ohne Probleme durch. Nach Abschluss des Vertrags dauert es etwa 10 Minuten bis zur Bestätigung. Und dann noch mal etwa eine Stunde, bis die eSIM bereitsteht.

Das Produktinformationsblatt sowie die Tarifdetails habe ich euch als PDF hochgeladen.

