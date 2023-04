Google Authenticator Update: Nutzerfreundlichkeit trifft auf Sicherheit

Google hat ein Update für die Authenticator-App angekündigt, mit dem Nutzer ihre Einmal-Codes in ihrem Google-Konto speichern können. Außerdem bekommt die App ein neues Icon (siehe Bild oben).

Bisher wurden diese Codes nur auf einem Gerät gespeichert und gingen verloren, wenn das Gerät gestohlen wurde bzw. verloren ging. Mit dem Update soll die Nutzung von Google Authenticator komfortabler und sicherer werden. Google dazu:

Mit diesem Update führen wir eine Lösung für dieses Problem ein, indem wir einmalige Codes dauerhafter machen, indem wir sie sicher im Google-Konto der Nutzer speichern. Diese Änderung bedeutet, dass die Nutzer besser vor dem Aussperren geschützt sind und dass die Dienste sich darauf verlassen können, dass die Nutzer den Zugang behalten, was sowohl den Komfort als auch die Sicherheit erhöht.

Google hat bereits mehrere Sicherheitsfunktionen wie den Google Passwort-Manager und „Sign in with Google“ eingeführt, um die Anmeldung bei Online-Diensten sicherer zu machen. Authentifizierungscodes sind nach wie vor ein wichtiger Bestandteil der Internetsicherheit und Google hat in Zusammenarbeit mit der FIDO Alliance weitere Authentifizierungsoptionen entwickelt.

Ich begrüße das Update des Google Authenticator, auch wenn ich inzwischen sehr zufrieden bei 2FAS gelandet bin.

play.google.com

apps.apple.com

Google Authenticator ist ein Tool für die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA). Die Zwei-Faktor-Authentifizierung ist ein Sicherheitsverfahren, bei dem eine zusätzliche Sicherheitsebene zu dem herkömmlichen Benutzernamen und Passwort hinzugefügt wird. Der Google Authenticator generiert einen zeitbasierten Einmalcode (TOTP), der als zweiter Faktor für die Authentifizierung verwendet wird. Durch die Verwendung einer 2FA-Option wird es für „Hacker“ schwieriger, auf ein Konto zuzugreifen, selbst wenn sie das Passwort kennen oder gestohlen haben.

-->