Google geht mit Pixel 10 ab 2025 neue Wege

Google wird mit dem Pixel 10 einen Kritikpunkt von vielen Nutzern beseitigen, denn die eigene Tensor-Reihe wandert von Samsung zu TSMC. Der Tensor G5 wird also von TSMC gefertigt und damit benötigt Google auch ein neues 5G-Modem im Pixel.

Laut Android Authority wollte Google das nicht bei Samsung einkaufen, wo man es bisher mit dem Chip als Paket erwarb, sondern schaute sich bei Qualcomm und bei MediaTek um. Man entschied sich allerdings gegen das Snapdragon X75-Modem.

Dieses Modem kommt in einigen Highend-Smartphones zum Einsatz, wie auch bei Apple und der iPhone 16-Reihe. Google hat sich bei der Pixel 10-Reihe allerdings für MediaTek und das noch nicht offiziell vorgestellte T900-Modem entschieden.

Details gibt es bisher noch keine, es bleibt nur zu hoffen, dass Google hier nicht am falschen Ende (wie bisher bei den Tensor-Chips) spart. Aber dazu müssen wir dann 2025 und erste Tests abwarten, die neue Pixel-Reihe dürfte im August kommen.