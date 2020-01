Android 11, Pixel 4a und mehr: Google I/O 2020 offiziell bestätigt

Google wird wie in den letzten Jahren eine I/O abhalten, das ist das Event für Entwickler, welches jedoch auch für uns als Konsumenten interessant ist. Auf der einen Seite erfahren wir, was bei Android im Spätsommer ansteht, als Nächstes kommt Android 11, und manchmal gibt es auch neue Hardware.

Mittlerweile wurde die Event-Seite von Google aktualisiert und wie in den letzten Jahren darf nun geraten werden, wann die Google I/O 2020 stattfindet. Das Motto von Google lautet „A COLLABORATION OF THE COSMOS“, bisher konnte es aber noch nicht gelöst werden. Ihr dürft euch gerne austoben.

Neben Android steht bei Google mittlerweile auch der Assistant im Fokus bei der I/O und vergangenes Jahr haben wir sogar erstmals ein Smartphone auf der I/O gesehen, das Pixel 3a. Womöglich werden wir also in diesem Jahr das Pixel 4a sehen, welches vor ein paar Tagen auf Renderbildern zu sehen war.

