Plant Google eine Kombo aus Nest Hub und Android-Tablet?

Google wäre nicht der erste Hersteller, der auf die Idee kommt, dass man ein Tablet auch als großes Display für einen „Hub“ mit Lautsprecher daheim nutzen kann. Das Konzept ist bekannt, so richtig durchgesetzt hat sich das bisher aber nicht.

Android 13 liefert Hinweis für neue Hardware

Es wäre allerdings denkbar, dass Google das in diesem Jahr ausprobieren möchte, denn die erste Beta von Android 13 liefert einen entsprechenden Hinweis auf ein Gerät, was schon länger die Runde macht und als neuer Nest Hub kommen könnte.

Mit der neuen Generation wird man das Display womöglich abnehmen und es als normales Android-Tablet nutzen können. Google zeigt aktuell wieder Interesse an Android-Tablets und vielleicht ist dieses neue Nest-Gerät sogar der Grund dafür.

Am 11. Mai findet die Google I/O 2022 statt und da der neue Hinweis in Android 13 entdeckt wurde, wäre es möglich, dass wir dort mehr Details bekommen. Google zeigt neue Hardware dieser Art aber meistens im Herbst und ich würde hier auch darauf tippen, dass so ein Nest-Tablet-Hub-Hybrid doch eher Ende 2022 kommt.

