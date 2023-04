Google kündigt „aufregende“ Neuerungen für Android an

Sundar Pichai hat im Rahmen der Geschäftszahlen auch kurz die kommende I/O 2023 angesprochen, das große Event von Google startet am 10. Mai. Der Fokus liegt in diesem Jahr, wer hätte das erwartet, auf KI. Google möchte „aufregende“ Neuerungen für Android zeigen und auch bei den Pixel-Geräten ist das wichtig.

Google wird wohl zwei neue Pixel-Smartphones im Mai ankündigen, das Pixel 7a und das Pixel Fold. Darüber hinaus rechnen wir mit den finalen Details zum Pixel Tablet. Doch Google ist immer für eine kleine Überraschung auf dem Event gut.

Letztes Jahr haben wir zum Beispiel schon eine erste Preview für das Pixel 7-Lineup und die Pixel Watch gesehen. Mal schauen, ob Google auch in diesem Jahr wieder zeigt, was uns dann auf einem Made by Google-Event im Oktober erwartet.

Ich bin gespannt, wie viele der neuen KI-Features von Google, die vor Ort dann sicher „aufregend“ aussehen, wirklich kommen. Und vor allem, wie viele überhaupt nach Deutschland kommen, denn neue KI-Funktionen sind gerne mal US-exklusiv.

Die Google Suche blickt auf ein mögliches Problem Im ersten Quartal 2021 lag das Wachstum der Google Suche bei über 30 Prozent und im ersten Quartal 2022 waren es immerhin fast 25 Prozent. Die Suche ist für Google […]26. April 2023 JETZT LESEN →

-->