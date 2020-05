Google Messages: Android-App bekommt wohl verschlüsselte Chats

Google hat den Fokus in den letzten Monaten auf „Messages“ gelegt, die offizielle Nachrichten-App für Android. Das neue Chat-Team dürfte diese nun immer weiter optimieren und ein Fokus bei der Entwicklung ist die RCS-Funktion.

Das Ziel ist es, dass Google Messages sowas wie das iMessage (Apple) für Android wird. Daher verteilt man zum Beispiel aktuell auch Reaktionen. RCS hat allerdings einen Nachteil: Es gibt keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.

Doch Google scheint nun daran zu arbeiten, dass diese Option kommt und in Version 6.2 findet man bereits die entsprechenden Hinweise im Code. Aktuell wird das noch intern getestet, so 9TO5Google, und wir wissen nicht, wann die Funktion für alle verteilt wird (bzw. ob sie überhaupt in der finalen Version landet).

In der Messages-App von Google kann man dann wohl auch angeben, ob andere Android-Apps die Nachrichten sehen können, oder ob das Material verschlüsselt bleibt. So ein Schritt ist wichtig, wenn man die Akzeptanz der App verbessern möchte. Google selbst hat den Schritt aber noch nicht offiziell angekündigt.

