Google: Neues Logo, neuer Name für Bard und teures KI-Abo

Google hat sich diese Woche wie erwartet von Bard als Name getrennt und den Dienst in Gemini umbenannt. Das war eigentlich nur der Name für das LLM (Large Language Model), aber ab sofort ist Gemini der Begriff für die neue KI-Zukunft.

Diese startet mit einer neuen App für Android und es gibt erstmals ein Abo, für das man eine monatliche Gebühr zahlen muss. Hat sich schon angedeutet, jetzt ist es offiziell und nennt sich Gemini Advanced. Google bietet die KI im One-Abo an, hier ist es einer neuen Premium-Stufe verfügbar, die dann 21,99 Euro pro Monat kostet.

Wer möchte, der kann es jetzt zwei Monate lang kostenlos nutzen, allerdings nur auf Englisch zum Start. Google verspricht „komplexe Zusammenhänge“ lösen zu können und „schnelle Performance“, die Basis ist das neue KI-Modell „Ultra 1.0“.

Google scheint aber nicht nur der KI-Zukunft ein neues Branding zu spendieren, womöglich verpasst man sich auch selbst ein neues Logo. Das hat man seit fast einem Jahrzehnt nicht angefasst, im Video ist aber am Ende ein solches zu sehen:

Das ist jetzt natürlich kein komplett neues Logo, sowas machen große Marken aber auch nicht, es ist vielmehr eine Anpassung. Statt den vier bekannten und ganz klar getrennten Google-Farben gibt es hier also erstmals einen weichen Übergang.

Hat Google das Logo nur für diese Ankündigung angepasst? Ist es ein ganz neues Branding für 2024 und darüber hinaus? Wir wissen es noch nicht, denn Google hat sich nicht dazu geäußert und wollte diese Woche auch kein Statement abgeben.

Man merkt aber, dass sich bei Google derzeit viel tut und der Hype von ChatGPT für eine neue Motivation gesorgt hat. Bisher fehlt noch eine klare Linie, viele haben vermutlich noch nicht einmal Bard gekannt, aber sowas benötigt jetzt auch Zeit

Android 15 geht wohl neue Wege bei der Einrichtung Ein modernes Smartphone kann einen schon überfordern und Google scheint daher eine neue Option einzuführen, welche die Einrichtung bei Android erleichtert. Man testet ein „Easy pre-set“ für „verbesserte Lesbarkeit und […]8. Februar 2024 JETZT LESEN →

-->